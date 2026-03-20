El seguro contra Riesgos Cibernéticos: innovación y seguridad para pymes

Este producto incluye coberturas clave para pérdidas económicas, como los costos para restaurar datos perdidos o corrompidos, o costos de especialistas informáticos para asistencia ante un ataque. Para la cobertura de responsabilidad civil protege, por ejemplo, ante violación de ley de protección de datos personales por violaciones de datos personales; de derechos de autor y difamación; trasmisión de virus a terceros, entre otros.