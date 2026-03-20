Secciones
LG PlayBuen día

Seguí en vivo "Buen Día", el informativo de LA GACETA

El informativo de "LG Play" se emite de lunes a viernes, de 8 a 13, por Canal 11 de CCC y por Canal 7 de Flow, “Somos Tucumán".

Hace 1 Hs

LA GACETA PLAY inicia una nueva temporada de “Buen Día”, un magazine informativo que se emite de lunes a viernes, en vivo, de 8 a 13, por el Canal 11 de CCC y Canal 7 de Flow.

Con la conducción de Indalecio Sánchez, Gabriela Baigorrí, Carolina Servetto y José Názaro, además de la participación de Matías Auad, el ciclo retomará su espacio en la programación del canal de noticias de LA GACETA, ponderando un periodismo claro, una mirada propia y un vínculo cercano con la audiencia.

Con el regreso de "Buen Día", LA GACETA refuerza su propuesta multiplataforma y su compromiso de informar, acompañar y entretener, todas las mañanas.

El programa puede verse por YouTube (@lagacetadetucuman), en www.lagaceta.com.ar, por Canal 11 de CCC y Canal 7 de Flow. Hablá con nosotros mandando un mensaje al 3814458710.

Esta nota es de acceso libre.
Temas LG Play GACETA
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Seguí en vivo Buen Día, el informativo de LA GACETA

Seguí en vivo "Buen Día", el informativo de LA GACETA

Seguí en vivo Buen Día, el informativo de LA GACETA

Seguí en vivo "Buen Día", el informativo de LA GACETA

Seguí en vivo Buen Día, el informativo de LA GACETA

Seguí en vivo "Buen Día", el informativo de LA GACETA

Seguí en vivo Buen Día, el informativo de LA GACETA

Seguí en vivo "Buen Día", el informativo de LA GACETA

Seguí en vivo Buen Día, el informativo de LA GACETA

Seguí en vivo "Buen Día", el informativo de LA GACETA

Lo más popular
Milei: silencios y elogios que dijeron mucho
1

Milei: silencios y elogios que dijeron mucho

Un mensaje macro y evangelizador
2

Un mensaje macro y evangelizador

Milei en Fenoa 2026: entre el “estoicismo” y la inflación cero
3

Milei en Fenoa 2026: entre el “estoicismo” y la inflación cero

El hombre que vio con vida a Paulina Lebbos cuando ya todos la daban por desaparecida
4

El hombre que vio con vida a Paulina Lebbos cuando ya todos la daban por desaparecida

Marcelo Araujo, el último ícono de una Argentina que se diluyó
5

Marcelo Araujo, el último ícono de una Argentina que se diluyó

La nueva Solano Vera: más espacio para circular y viejos problemas por resolver
6

La nueva Solano Vera: más espacio para circular y viejos problemas por resolver

Más Noticias
Milei en Fenoa 2026: entre el “estoicismo” y la inflación cero

Milei en Fenoa 2026: entre el “estoicismo” y la inflación cero

Un mensaje macro y evangelizador

Un mensaje macro y evangelizador

Milei: silencios y elogios que dijeron mucho

Milei: silencios y elogios que dijeron mucho

Lisandro Catalán: “Tucumán es paradigma del desorden político y económico”

Lisandro Catalán: “Tucumán es paradigma del desorden político y económico”

El hombre que vio con vida a Paulina Lebbos cuando ya todos la daban por desaparecida

El hombre que vio con vida a Paulina Lebbos cuando ya todos la daban por desaparecida

La nueva Solano Vera: más espacio para circular y viejos problemas por resolver

La nueva Solano Vera: más espacio para circular y viejos problemas por resolver

A 50 años del golpe, la Iglesia advirtió sobre el avance del autoritarismo y la ideología del más fuerte

A 50 años del golpe, la Iglesia advirtió sobre el "avance del autoritarismo" y la "ideología del más fuerte"

Nueva denuncia contra Adorni: le adjudican una casa en un country que no figura en su declaración jurada

Nueva denuncia contra Adorni: le adjudican una casa en un country que no figura en su declaración jurada

Comentarios