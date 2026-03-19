La selección femenina iraní de fútbol fue homenajeada en Teherán

"El régimen iraní comenzó a amenazar a sus familias, que de alguna forma fueron tomadas como rehenes. Por ese motivo se vieron obligadas a retirar la solicitud de asilo y a volver a Irán", escribió en redes sociales Shiva Amini, una exfutbolista internacional iraní que vive ahora en el exilio y que trabaja en favor de los derechos de las mujeres.