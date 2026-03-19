Se definieron los grupos de la Copa Libertadores y Sudamericana 2026

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Los equipos se reparten en cuatro bombos según el Ranking CONMEBOL 2026 y se van ubicando en los grupos respetando la restricción de nacionalidad.

La regla clave de la conformación

No pueden coincidir clubes del mismo país en una misma zona, por lo que si aparece esa situación, el equipo se ubica en el siguiente grupo disponible.

La excepción que cambia el escenario

Los que llegan desde la Fase 3 sí pueden compartir grupo con un rival de su misma asociación.

Quiénes pueden romper la restricción

Independiente Medellín, Deportes Tolima, Barcelona SC y Sporting Cristal son los que entran en esta condición especial.