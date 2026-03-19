Se definieron los grupos de la Copa Libertadores y Sudamericana 2026

Así quedaron los grupos de la Libertadores y la Sudamericana
Definidos los grupos de la #Libertadores y la #Sudamericana pic.twitter.com/ANVInDRfdA— Bullanguero-Man (@bullangueroman) March 20, 2026
Así quedaron los grupos de la Libertadores 2026
Grupo A: Flamengo, Estudiantes, Cusco FC e Independiente Medellín
Grupo B: Nacional, Universitario, Coquimbo Unido y Deportes Tolima
Grupo C: Fluminense, Bolívar, La Guaira e Independiente Rivadavia
Grupo D: Boca, Cruzeiro, Universidad Católica y Barcelona SC
Grupo E: Peñarol, Corinthians, Santa Fe y Platense
Grupo F: Palmeiras, Cerro Porteño, Junior y Sporting Cristal
Grupo G: Liga de Quito, Lanús, Always Ready y Mirassol
Grupo H: Independiente del Valle, Libertad, Rosario Central y Universidad Central
Universidad Central, al Grupo H
El conjunto venezolano se suma a la zona donde ya estaban Independiente del Valle, Libertad y Rosario Central.
Mirassol, al Grupo G
El conjunto brasileño se suma a la zona donde ya estaban Liga de Quito, Lanús y Always Ready.
Sporting Cristal, al Grupo F
El conjunto peruano se suma a la zona donde ya estaban Palmeiras, Cerro Porteño y Junior.
Barcelona SC, al Grupo D
El conjunto ecuatoriano se suma a la zona donde ya estaban Boca, Cruzeiro y Universidad Católica.
Platense, al Grupo E
El conjunto argentino fue ubicado en esa zona para evitar coincidir con otro equipo de su mismo país.
Independiente Rivadavia, al Grupo C
El conjunto argentino se suma a la zona donde ya estaban Fluminense, Bolívar y La Guaira.
Deportes Tolima, al Grupo B
El conjunto colombiano se suma a la zona donde ya estaban Nacional, Universitario y Coquimbo Unido.
Independiente Medellín, al Grupo A
El conjunto colombiano se suma a la zona donde ya estaban Flamengo, Estudiantes y Cusco FC.
Rosario Central, al Grupo H
El conjunto argentino se suma a la zona donde ya estaban Independiente del Valle y Libertad.
Always Ready, al Grupo G
El conjunto boliviano se suma a la zona donde ya estaban Liga de Quito y Lanús.
Junior, al Grupo F
El conjunto colombiano se suma a la zona donde ya estaban Palmeiras y Cerro Porteño.
Santa Fe, al Grupo E
El conjunto colombiano se suma a la zona donde ya estaban Peñarol y Corinthians.
Universidad Católica, al Grupo D
El conjunto chileno se suma a la zona donde ya estaban Boca y Cruzeiro.
La Guaira, al Grupo C
El conjunto venezolano se suma a la zona donde ya estaban Fluminense y Bolívar.
Coquimbo Unido, al Grupo B
El conjunto chileno se suma a la zona donde ya estaban Nacional y Universitario.
Cusco FC, al Grupo A
El conjunto peruano se suma a la zona donde ya estaban Flamengo y Estudiantes.
Libertad, al Grupo H
El conjunto paraguayo se suma a la zona donde ya estaba Independiente del Valle.
Lanús, al Grupo G
El conjunto argentino se suma a la zona donde ya estaba Liga de Quito.
Cerro Porteño, al Grupo F
El conjunto paraguayo se suma a la zona donde ya estaba Palmeiras.
Bolívar, al Grupo C
El conjunto boliviano se suma a la zona donde ya estaba Fluminense.
Corinthians, al Grupo E
El conjunto brasileño fue ubicado en esa zona para evitar coincidir con otro equipo de su mismo país.
Cruzeiro, al Grupo D
El conjunto brasileño fue ubicado en esa zona para evitar coincidir con Fluminense.
Universitario, al Grupo B
El conjunto peruano se suma a la zona donde ya estaba Nacional.
Estudiantes, al Grupo A
El conjunto argentino se suma a la zona donde ya estaba Flamengo.
Independiente del Valle, al Grupo H
El conjunto ecuatoriano quedó como cabeza de serie en la octava zona.
Liga de Quito, al Grupo G
El conjunto ecuatoriano quedó como cabeza de serie en la séptima zona.
Palmeiras, al Grupo F
El conjunto brasileño quedó como cabeza de serie en la sexta zona.
Peñarol, al Grupo E
El conjunto uruguayo quedó como cabeza de serie en la quinta zona.
Boca, al Grupo D
El conjunto argentino quedó como cabeza de serie en la cuarta zona.
Fluminense, al Grupo C
El conjunto brasileño quedó como cabeza de serie en la tercera zona.
Nacional, al Grupo B
El conjunto uruguayo quedó como cabeza de serie en la segunda zona.
Flamengo, al Grupo A
El conjunto brasileño, por ser campeón de la Libertadores 2025, quedó como cabeza de serie en la primera zona.
Cómo es el procedimiento del sorteo
Los equipos se reparten en cuatro bombos según el Ranking CONMEBOL 2026 y se van ubicando en los grupos respetando la restricción de nacionalidad.
La regla clave de la conformación
No pueden coincidir clubes del mismo país en una misma zona, por lo que si aparece esa situación, el equipo se ubica en el siguiente grupo disponible.
La excepción que cambia el escenario
Los que llegan desde la Fase 3 sí pueden compartir grupo con un rival de su misma asociación.
Quiénes pueden romper la restricción
Independiente Medellín, Deportes Tolima, Barcelona SC y Sporting Cristal son los que entran en esta condición especial.
Los encargados del sorteo
Luciana Antunes, junto a los exfutbolistas Felipe Melo y Oscar Ruggeri, serán quienes lleven adelante el procedimiento.
Comenzó el sorteo de la Libertadores
Se pone en marcha la definición de los grupos del máximo certamen continental.
Así quedaron los grupos de la Sudamericana 2026
Grupo A
América de Cali, Tigre, Macará y Alianza Atlético
Grupo B
Atlético Mineiro, Cienciano, Academia Puerto Cabello y Juventud de Las Piedras
Grupo C
São Paulo, Millonarios, Boston River y O’Higgins
Grupo D
Santos, San Lorenzo, Deportivo Cuenca y Recoleta
Grupo E
Racing, Caracas, Independiente Petrolero y Botafogo
Grupo F
Gremio, Palestino, Montevideo City Torque y Deportivo Riestra
Grupo G
Olimpia, Vasco da Gama, Audax Italiano y Barracas Central
Grupo H
River, Bragantino, Blooming y Carabobo
Carabobo, al Grupo H
El conjunto venezolano se suma a la zona donde ya estaban River, Bragantino y Blooming.
Barracas Central, al Grupo G
El conjunto argentino se suma a la zona donde ya estaban Olimpia, Vasco da Gama y Audax Italiano.
Recoleta, al Grupo D
El conjunto paraguayo se suma a la zona donde ya estaban Santos, San Lorenzo y Deportivo Cuenca.
Deportivo Riestra, al Grupo F
El conjunto argentino fue ubicado en esa zona para no coincidir con otros equipos de su mismo país.
O’Higgins, al Grupo C
El conjunto chileno se suma a la zona donde ya estaban São Paulo, Millonarios y Boston River.
Botafogo, al Grupo E
El conjunto brasileño fue ubicado en esa zona para evitar coincidir con otros equipos de su mismo país.
Juventud de Las Piedras, al Grupo B
El conjunto uruguayo se suma a la zona donde ya estaban Atlético Mineiro, Cienciano y Academia Puerto Cabello.
Alianza Atlético, al Grupo A
El conjunto peruano se suma a la zona donde ya estaban América de Cali, Tigre y Macará.
Bombo tres completo
Macará, al Grupo A
El conjunto ecuatoriano completa la zona junto a América de Cali y Tigre.
Academia Puerto Cabello, al Grupo B
El conjunto venezolano se suma a la zona donde ya estaban Atlético Mineiro y Cienciano.
Boston River, al Grupo C
El conjunto uruguayo completa la zona junto a São Paulo y Millonarios.
Deportivo Cuenca, al Grupo D
El conjunto ecuatoriano se suma a la zona donde ya estaban Santos y San Lorenzo.
Independiente Petrolero, al Grupo E
El conjunto boliviano completa la zona junto a Racing y Caracas.
Montevideo City Torque, al Grupo F
El conjunto uruguayo se suma a la zona donde ya estaban Gremio y Palestino.
Audax Italiano, al Grupo G
El conjunto chileno se suma a la zona donde ya estaba Olimpia y Vasco Da Gama.
Blooming, al Grupo H
El conjunto boliviano se suma a la zona donde ya estaba River y Bragantino.
Palestino, al Grupo F
El conjunto chileno se suma a la zona donde ya estaba Gremio.
Bragantino, al Grupo H
El conjunto brasileño fue ubicado en la zona de River para evitar coincidir con otro equipo de su país.
Vasco da Gama, al Grupo G
El conjunto brasileño fue ubicado en esa zona para evitar coincidir con Gremio, ya presente en el Grupo F.
Caracas, al Grupo E
El conjunto venezolano se suma a la zona donde ya estaba Racing.
San Lorenzo, al Grupo D
El conjunto argentino se suma a la cuarta zona junto a Santos.
Millonarios, al Grupo C
El conjunto colombiano se suma a la tercera zona junto a São Paulo.
Cienciano, al Grupo B
El conjunto peruano se suma a la segunda zona junto a Atlético Mineiro.
Tigre, al Grupo A
El conjunto argentino se suma a la primera zona y tendrá cruce con América de Cali.
River, al Grupo H
El conjunto argentino quedó como cabeza de serie en la octava zona.
Olimpia, al Grupo G
El conjunto paraguayo quedó como cabeza de serie en la séptima zona.
Gremio, al Grupo F
El conjunto brasileño quedó como cabeza de serie en la sexta zona.
Racing, al Grupo E
El conjunto argentino quedó como cabeza de serie en la quinta zona.
Santos, al Grupo D
El conjunto brasileño quedó como cabeza de serie en la cuarta zona.
São Paulo, al Grupo C
El conjunto brasileño quedó como cabeza de serie en la tercera zona.
Atlético Mineiro, al Grupo B
El conjunto brasileño quedó como cabeza de serie en la segunda zona.
América de Cali, al Grupo A
El conjunto colombiano quedó como cabeza de serie en la primera zona.
Los encargados del sorteo de la Sudamericana
Luciana Antunes, gerenta de Competiciones de CONMEBOL, junto a los exfutbolistas René Higuita y Diego Godín estarán a cargo de definir los cruces.
Se presentó la pelota oficial
Se dio a conocer el balón que se utilizará en ambas competencias durante esta edición.
Empezó la ceremonia
El evento ya está en marcha y todo listo para que comience la conformación de los grupos.
Los bombos de la Copa Sudamerica
- Bombo 1: River Plate (ARG), Racing Club (ARG), Atlético Mineiro (BRA), Sao Paulo (BRA), Gremio (BRA), Santos (BRA), Olimpia (PAR) y América de Cali (COL).
- Bombo 2: San Lorenzo (ARG), Tigre (ARG), Red Bull Bragantino (BRA), Vasco da Gama (BRA), Millonarios (COL), Palestino (CHI), Caracas FC (VEN) y Cienciano (PER).
- Bombo 3: Audaz Italiano (CHI), Independiente Petrolero (BOL), Blooming (BOL), Boston River (URU), Deportivo Cuenca (ECU), Montevideo City Torque (URU), Academia Puerto Cabello (VEN) y Macará (ECU).
- Bombo 4: Barracas Central (ARG), Deportivo Riestra (ARG), Juventud de Las Piedras (URU), Recoleta FC (PAR), Botafogo (BRA), Carabobo (VEN) O'Higgins (CHI) y Alianza Atlético (PER) .
Los bombos de la Copa Libertadores
- Bombo 1: Flamengo (BRA), Palmeiras (BRA), Boca Juniors (ARG), Peñarol (URU), Nacional (URU), Liga de Quito (ECU), Fluminense (BRA) e Independiente del Valle (ECU).
- Bombo 2: Lanús (ARG), Libertad (PAR), Estudiantes de La Plata (ARG), Cerro Porteño (PAR), Corinthians (BRA), Bolívar (BOL), Cruzeiro (BRA) y Universitario (PER).
- Bombo 3: Junior (COL), Universidad Católica (CHI), Rosario Central (ARG), Independiente Santa Fe (COL), Always Ready (BOL), Coquimbo Unido (CHI), Deportivo La Guaira (VEN) y Cusco FC (PER).
- Bombo 4: Universidad Central (VEN), Platense (ARG), Independiente Rivadavia (ARG), Mirassol (BRA), Barcelona SC (ECU), Sporting Cristal (PER), Deportes Tolima (COL) e Independiente Medellín (COL).
Lo que tenés que saber
Seis equipos argentinos estarán en la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026. Boca, Estudiantes, Lanús, Rosario Central, Platense e Independiente Rivadavia serán los representantes en el máximo certamen continental.
En la Copa Sudamericana 2026 también habrá seis equipos argentinos con perfiles distintos. River y Racing parten como cabezas de serie, mientras que San Lorenzo y Tigre integran el segundo escalón. Además, se suman los debuts internacionales de Deportivo Riestra y Barracas Central.