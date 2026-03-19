EN VIVO Milei llega a Tucumán: dónde hablará, con quién se reunirá y cuánto tiempo se quedará

Comienza Fenoa 2026, con la mirada puesta en Milei
Entrevista a Manuel Guisone
¿A qué hora llegará Milei a Tucumán?
Se espera que el presidente Javier Milei llegue entre las 18 y 19. Será recibido por el gobernador Osvaldo Jaldo, quien confirmó que el Gobierno provincial garantizará el recibimiento institucional en el Aeropuerto Internacional Benjamín Matienzo y las condiciones de seguridad necesarias para el desarrollo de la agenda presidencial.
¿Quiénes serán los oradores en Fenoa?
El Foro Económico del NOA contará con un amplio número de disertantes, además de Javier Milei. Entre ellos se destacan la senadora Patricia Bullrich; el analista y consultor político Jorge Giacobbe; el CEO de Globant, Martín Migoya; y el ex ministro del Interior de la Nación y titular de La Libertad Avanza en Tucumán, Lisandro Catalán. También expondrán el empresario Sebastián Budeguer y el economista Fernando Marull.
Milei visitará Tucumán por cuarta vez en su gestión
En el ranking de viajes presidenciales a las provincias, según datos del mes pasado, Buenos Aires destaca con 12 visitas lideradas por Javier Milei y le sigue Córdoba con 10. En el tercer lugar aparece Santa Fe, la cual el jefe de Estado recorrió cinco veces, y entonces aparece Tucumán.
Esta será la cuarta visita oficial del jefe de Estado a la provincia. La primera fue para la vigilia del 9 de Julio de 2024, cuando firmó el Pacto de Mayo con los gobernadores dialoguistas, y entre ellos, con Jaldo. Ese mismo año, en diciembre, la fundación Federalismo y Libertad lo invitó a participar de su cena anual y se le entregó el premio Alberdi.
Milei visita Tucumán en plena tensión entre LLA y el gobierno provincial
Los hechos de la semana pasada en La Madrid también pusieron un clima especial a la previa de la visita de Javier Milei. La agresión del militante Marcelo “Pichón” Segura, detenido en Benjamín Paz, contra el diputado libertario Federico Pelli enrareció la atmósfera política tucumana, aunque en las últimas horas, tanto el oficialismo como LLA mostraron una señal de tregua en el marco de la asistencia a los inundados del sur de la provincia.
Lo que tenés que saber
El presidente Javier Milei brindará esta tarde una charla magistral en el Foro Económico del NOA (Fenoa), organizado por la Fundación Federalismo y Libertad, que se desarrollará en el Hilton Garden Inn Tucumán. El gobernador Osvaldo Jaldo lo saludará en el aeropuerto.