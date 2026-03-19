Javier Milei, en Tucumán: seguí en vivo el discurso del presidente en el Foro Económico del NOA

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Javier Milei llegó a Tucumán para participar del Foro Económico del NOA

El presidente Javier Milei arribó hace minutos a nuestra provincia acompañado por su hermana, la secretaria general de la Presidencia Karina Milei. Ambos fueron recibidos en el aeropuerto por el gobernador Osvaldo Jaldo. El vicegobernador Miguel Acevedo acompañó al mandatario.

Ambos intercambiaron unas breves palabras y un saludo formal. Inmediatamente después, el Presidente salió camino al hotel Hilton, donde se espera que salude a los militantes congregados fuera del hotel y luego hable para cerrar el Foro Económico del NOA que organiza la fundación Federalismo y Libertad