Javier Milei, en Tucumán: seguí en vivo el discurso del presidente en el Foro Económico del NOA

Javier Milei recordó en el arranque de su discurso a Adam Smith
El jefe de Estado se refirió a la obra de Adam Smith, recordando el reciente aniversario de la obra "Investigación sobre la naturaleza y causas de la riqueza de las naciones". "Tengo intención en el día de hoy de describir las contribuciones esenciales de Adam Smith que tienen consecuencia directa en la forma en la cual nosotros diseñamos nuestras políticas públicas", afirmó.
Javier Milei en el cierre del Foro Económico del NOA
Minutos después de las 20.30, el mandatario argentino subió al escenario para brindar su discurso.
Expectativa enorme
Por seguridad, personal de Presidencia desalojo el salón para revisarlo antes del arribo del presidente Javier Milei. Pero no todos los que salieron pudieron volver a entrar una vez terminada la requisa. El estricto dispositivo de seguridad dejó a muchas personas afuera, a pesar de que tenían sus acreditaciones correspondientes. La situación generó malestar entre los presentes, quienes manifestaron su descontento con aplausos, silbidos y gritos en las inmediaciones del recinto.
Detalle
Cuando Patricia Bullrich terminó su exposición, Alberto Lebbos fue el primero en aplaudirla de pie. Sacó el afiche con la foto de Paulina, señaló a la senadora y le arrojó un beso.
"Milei querido el pueblo está contigo"
Con ese grito reciben a Milei en el Hilton, que está arribando en un automóvil al Fenoa.
A la espera del presidente
Banderas argentinas y remeras de La Libertad Avanza le dan marco a la espera por el presidente Javier Milei en las afuera del hotel Hilton. "Vengo a acompañar a un amigo que es partir de la juventud liberaría, ahora estoy con una mirada un poco más crítica de la gestión nacional, soy trabajador, preventista, y yo solo mantengo mi casa. Y todo está aumentando, gas, naftas, para un sueldo de 700.000. De todos modos, no estoy acostumbrado a ver figuras del gobierno nacional, no como un fanatismo. Le estoy haciendo pata a un amigo", Joaquín, de 20 años.
Javier Milei llegó a Tucumán para participar del Foro Económico del NOA
El presidente Javier Milei arribó hace minutos a nuestra provincia acompañado por su hermana, la secretaria general de la Presidencia Karina Milei. Ambos fueron recibidos en el aeropuerto por el gobernador Osvaldo Jaldo. El vicegobernador Miguel Acevedo acompañó al mandatario.
Ambos intercambiaron unas breves palabras y un saludo formal. Inmediatamente después, el Presidente salió camino al hotel Hilton, donde se espera que salude a los militantes congregados fuera del hotel y luego hable para cerrar el Foro Económico del NOA que organiza la fundación Federalismo y Libertad
Historias de seguidores que buscan ver a Milei
Ruth Dana Nadal hoy cumple años. "Quiero regalarme una foto con el Presidente". Viene de Simoca, sin compañía, para ver si puede ver a Javier Milei. "No puede ser casualidad que venga el día de mi cumple; tiene que ser causalidad. Lo vi hace 13 años cuando era panelista en TV y dije: quiero que sea Presidente. ¡Vos estás loca!, me decían mis amigos", contó Ruth desde las afuera del hotel.
En tanto, Edith Rodríguez, de 63 años, salteña que vive en Tucumán desde su juventud, se llegó a las afuera del Hilton. "Soy jubilada, médica pediatra jubilada, y estoy ahora ejerciendo otra vez gracias al Presidente. Hice una carta contando que era muy poca mi jubilación, pero que estaba muy esperanzada. Fue un domingo. La respuesta me llegó al lunes siguiente".
Expectativa por la inminente llegada del presidente Milei
A medida que se acerca la hora del arribo del presidente Javier Milei, se percibe un incremento del dispositivo de seguridad. Personal de las fuerzas federales con perros entrnados recorren los pasillos del hotel Hilton. Afuera, en la explanada, hay militancia libertaria que aguarda al presidente.
Los aplausos interrumpieron las palabras de Manuel suare, CEO del grupo San Miguel
El ejecutivo compartía un panel con Sebastian Budeguer, presidente del grupo Budeguer, cuando la senadora Patricia Bullrich ingreso al auditorio. Los presentes le brindaron un aplauso intenso a la ex Ministra de Seguridad, que obligó a Suarez a suspender momentáneamente su alocusion. Pero se lo tomó con humor: "no pensé que mi respuesta iba a ser tan buena", comento con los aplausos se silenciaron.
Empiezan a llegar militantes de LLA
Vestidos con el violeta distintivo de La Libertad Avanza (LLA), con globos y banderas, votantes del presidente Javier Milei se congregan afuera del hotel Hilton Garden Inn, tras las vallas.
Refuerzan las medidas de seguridad
Los perros Seven e Ivy forman parte del operativo antiexplosivos por la visita del presidente Milei.
Encuestas de cara a 2027
"LLA tiene que ver cómo se relaciona con las personas que tienen que atravesar el dolor. No hay descomposición todavía", asegura Giacobbe. Sostiene que será un año clave para Milei con un discurso que ya no hable del miedo al pasado.
Roberto Sánchez presente en el Foro Económico del NOA
Se saludó con el diputado Mariano Campero con un abrazo cordial. También estrechó su mano con el intendente Molinuevo, que se mostró sonriente. Evitó hablar sobre 2027. "Falta mucho", dijo.
“De Argentina al mundo: la construcción de un gigante global”
Martín Migoya, CEO de Globant, en diálogo con José Názaro.
Radicales presentes
La mesa de un restaurante contiguo al hotel reunió a varios “correligionarios” que asistieron al Fenoa. Entre ellos se encontraban el diputado nacional Mariano Campero y los legisladores provinciales Agustín Romano Norri, Manuel Courel y José Seleme.
Referentes políticos comenzaron a llegar al FENOA
El diputado nacional Gerardo Huesen (La Libertad Avanza) ingresó al Hilton pasadas las 17 y tiene previsto trasladarse en breve al Aeropuerto Internacional Teniente Benjamín Matienzo para integrar la comitiva que recibirá al presidente Javier Milei.
También se hizo presente en el auditorio la diputada nacional Soledad Molinuevo (LLA).
Auditorio colmado
Más de 700 personas siguen atentamente las previsiones del economista Fernando Marull y el análisis del consultor Jorge Giacobbe (h).
Alberto Lebbos presente
Una de las figuras que llamó la atención en el auditorio del hotel Hilton fue la de Alberto Lebbos, padre de Paulina, asesinada hace 20 años. Lebbos escuchó con atención la exposición de Martín Migoya y, en los pasillos, destacó algunos de los conceptos expresados por el CEO de Globant.
Fuerte operativo de seguridad
El operativo de seguridad es impactante y se convirtió en uno de los temas más comentados entre los participantes. Miembros de fuerzas federales, agentes de civil y personal de seguridad privada se desplazan por los pasillos y el salón donde se desarrollan las ponencias.
En el exterior, las calles aledañas al hotel fueron valladas y sólo pueden acceder al predio quienes cuentan con la acreditación correspondiente.
FENOA: colmado el auditorio del Hilton
El auditorio del Hilton, donde se desarrolla el FENOA 2026, se encuentra colmado de participantes. Entre el público, mayoritariamente empresario, se destacan diversas figuras políticas: senadores de otras provincias de la región, diputados nacionales, legisladores y funcionarios.
Además del presidente Javier Milei —quien aún no arribó a la provincia—, la presencia política más relevante es la de la senadora Patricia Bullrich, quien ya se encuentra en el lugar.
Martín Migoya abrió el Foro
El encargado de abrir el Foro Económico del NOA (FENOA) fue el CEO de Globant y presidente de Endeavor, Martín Migoya. En una conversación con el periodista José Nazaro, el fundador de uno de los cuatro unicornios argentinos —compañías valuadas en más de U$S1.000 millones— destacó la percepción positiva que existe a nivel global sobre el rumbo político y económico de Argentina.
Además, resaltó el talento tucumano y subrayó que desde las oficinas de la empresa en Tucumán se desarrollan servicios tecnológicos para algunas de las compañías e instituciones más importantes del mundo.
Seguí en vivo el Fenoa 2026
Qué dijo Jaldo sobre la visita de Javier Milei a Tucumán
El gobernador Osvaldo Jaldo hizo referencia a la visita que realizará hoy a Tucumán el presidente Javier Milei, quien participará del Foro Económico del NOA (Fenoa).
Jaldo aseguró que el Gobierno garantizará el recibimiento institucional en el aeropuerto Internacional Benjamín Matienzo -tal como ya había anticipado en conferencia de prensa- y las condiciones de seguridad necesarias para el desarrollo de la agenda presidencial.
“Se brindará la mayor seguridad para que Milei se pueda mover tranquilamente en la provincia y, por supuesto, respetar si él tiene una agenda personal”, señaló.
“Voy a acompañarlo hasta donde él considere y hasta donde su agenda me lo permita. El Presidente siempre es bienvenido a la provincia de Tucumán”, concluyó.
¿De Tucumán a Budapest, sin escalas?
Javier Milei tiene previsto emprender vuelo con destino a Budapest, una situación que podría darse esta misma noche desde el aeropuerto internacional Benjamín Matienzo. El jefe de Estado ha comprometido su participación en otro foro de derecha que organiza el premier de Hungría, Viktor Orbán.
Según pudo establecer LA GACETA, el mandatario nacional arribará a Tucumán cerca de las 19,10. En la pista de la aeroestación será saludado por el gobernador Osvaldo Jaldo, quien tiene previsto darle la bienvenida, aunque no asistirá al Fenoa.
Tucumán recibe a Milei para su participación en el Foro Económico del NOA 2026
Fenoa obligó a cambiar de planes a Milei
El presidente Javier Milei desembarca en Tucumán por cuarta vez desde que inició su mandato. Si bien tenía previsto quedarse por dos días y encabezar el “Tour de la Gratitud”, la gira federal con la que el libertario busca afianzar lazos con sus votantes, el acto político fue suspendido y vendrá exclusivamente para participar de un foro económico que reúne a empresarios de la región.
En un primer momento, en tanto, estaba previsto que Milei lidere una caravana con militantes que iniciaría en la intersección entre avenida Aconquija y Adolfo de la Vega, en Yerba Buena, en horas de la tarde, en el marco de la estrategia creada por el oficialismo para asentarse en las provincias llamado “Tour de la Gratitud”.
El evento quedó suspendido, y si bien no hay una respuesta oficial del partido que dirige Lisandro Catalán, fuentes de La Libertad Avanza (LLA) interpretan que podría deberse al escenario complejo que atraviesa la Provincia a causa de los focos de inundaciones que afectan a distintas localidades, como La Madrid.
"El Presidente es directo y genuino", Damián Arabia, diputado nacional de La Libertad Avanza
Comienza Fenoa 2026, con la mirada puesta en Milei
Entrevista a Manuel Guisone
¿A qué hora llegará Milei a Tucumán?
Se espera que el presidente Javier Milei llegue entre las 18 y 19. Será recibido por el gobernador Osvaldo Jaldo, quien confirmó que el Gobierno provincial garantizará el recibimiento institucional en el Aeropuerto Internacional Benjamín Matienzo y las condiciones de seguridad necesarias para el desarrollo de la agenda presidencial.
¿Quiénes serán los oradores en Fenoa?
El Foro Económico del NOA contará con un amplio número de disertantes, además de Javier Milei. Entre ellos se destacan la senadora Patricia Bullrich; el analista y consultor político Jorge Giacobbe; el CEO de Globant, Martín Migoya; y el ex ministro del Interior de la Nación y titular de La Libertad Avanza en Tucumán, Lisandro Catalán. También expondrán el empresario Sebastián Budeguer y el economista Fernando Marull.
Milei visitará Tucumán por cuarta vez en su gestión
En el ranking de viajes presidenciales a las provincias, según datos del mes pasado, Buenos Aires destaca con 12 visitas lideradas por Javier Milei y le sigue Córdoba con 10. En el tercer lugar aparece Santa Fe, la cual el jefe de Estado recorrió cinco veces, y entonces aparece Tucumán.
Esta será la cuarta visita oficial del jefe de Estado a la provincia. La primera fue para la vigilia del 9 de Julio de 2024, cuando firmó el Pacto de Mayo con los gobernadores dialoguistas, y entre ellos, con Jaldo. Ese mismo año, en diciembre, la fundación Federalismo y Libertad lo invitó a participar de su cena anual y se le entregó el premio Alberdi.
Milei visita Tucumán en plena tensión entre LLA y el gobierno provincial
Los hechos de la semana pasada en La Madrid también pusieron un clima especial a la previa de la visita de Javier Milei. La agresión del militante Marcelo “Pichón” Segura, detenido en Benjamín Paz, contra el diputado libertario Federico Pelli enrareció la atmósfera política tucumana, aunque en las últimas horas, tanto el oficialismo como LLA mostraron una señal de tregua en el marco de la asistencia a los inundados del sur de la provincia.
Lo que tenés que saber
El presidente Javier Milei brindará esta tarde una charla magistral en el Foro Económico del NOA (Fenoa), organizado por la Fundación Federalismo y Libertad, que se desarrollará en el Hilton Garden Inn Tucumán. El gobernador Osvaldo Jaldo lo saludará en el aeropuerto.