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Recuerdos fotográficos: 1951. Se inaugura el dique de Escaba, un lago en la montaña

En este espacio de “Recuerdos” procuramos revivir el pasado por medio de imágenes que se encuentran guardadas en ese tesoro que es el Archivo de LA GACETA. Esperamos que a ustedes, lectores, los haga reencontrarse con aquellos momentos y que puedan retroalimentar con sus propias memorias esta sección que les brindamos día a día.

Recuerdos fotográficos: 1951. Se inaugura el dique de Escaba, un lago en la montaña
Roberto Delgado
Por Roberto Delgado 16 Marzo 2026

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