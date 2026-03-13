EN VIVO Franco Colapinto busca una buena clasificación en el GP de China de la Fórmula 1

Lo que tenés que saber

Franco Colapinto sale a pista en el circuito internacional de Shanghái para disputar la clasificación del Gran Premio de China, la segunda fecha de la temporada de Fórmula 1. El piloto argentino de Alpine intentará meterse entre los mejores tiempos y asegurarse una posición competitiva en la grilla, en un trazado exigente donde la velocidad en recta y la gestión de los neumáticos suelen ser determinantes.