Secciones
Sociedad

Yita fue tan poderoso que parece infinito

Yita fue tan poderoso que parece infinito

Guillermo Monti
Por Guillermo Monti Hace 3 Hs

Escuchar nota

Tu navegador no soporta HTML5 audio
Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores.
Temas Tucumán
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Multan con más de $5 millones a una agencia de viajes en Tucumán por incumplimientos en un paquete internacional

Multan con más de $5 millones a una agencia de viajes en Tucumán por incumplimientos en un paquete internacional

Un fallo con enfoque humano: la Justicia ordena asistir a una madre tucumana para rescatar a su hijo de las adicciones

Un fallo con enfoque humano: la Justicia ordena asistir a una madre tucumana para rescatar a su hijo de las adicciones

Más Noticias
Récords de lluvias y eficiencia productiva

Récords de lluvias y eficiencia productiva

Eeaoc: aunque de forma heterogénea, el campo se vio favorecido por las lluvias

Eeaoc: aunque de forma heterogénea, el campo se vio favorecido por las lluvias

Se destinaron $13 millones a mejorar el sector porcino

Se destinaron $13 millones a mejorar el sector porcino

Fomentan las inversiones para las PyMES

Fomentan las inversiones para las PyMES

Las exportaciones de azúcar crecieron cerca de un 2% en 2025 respecto del año anterior

Las exportaciones de azúcar crecieron cerca de un 2% en 2025 respecto del año anterior

La caña y las exportaciones cerraron el 2025 con un buen balance y perspectivas a futuro

La caña y las exportaciones cerraron el 2025 con un buen balance y perspectivas a futuro

Rechazaron el juicio abreviado contra Virginia Mercado: “No puede admitir un delito pero decir que no se acuerda de lo que hizo”

Rechazaron el juicio abreviado contra Virginia Mercado: “No puede admitir un delito pero decir que no se acuerda de lo que hizo”

Comentarios