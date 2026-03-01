EN VIVO: minuto a minuto del discurso de Javier Milei en el Congreso

20:33 hs

Adorni difundió una foto del gabinete completo en la previa del discurso presidencial

En la antesala de la apertura de sesiones ordinarias en el Congreso de la Nación Argentina, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, compartió en sus redes sociales una imagen del equipo de Gobierno reunido antes del mensaje que brindará el presidente Javier Milei.

En la fotografía se observa al mandatario acompañado por varios integrantes clave del gabinete. Entre ellos, Mariano Cúneo Libarona, ministro de Justicia; María Ibarzabal Murphy, secretaria Legal y Técnica; Alejandra Monteoliva, del área de Seguridad; y Sandra Pettovello, a cargo de Capital Humano.

También aparecen Santiago Caputo; Pablo Quirno, vinculado a Cancillería; el ministro de Economía Luis Caputo; Mario Lugones, titular de Salud; Federico Sturzenegger, responsable de Desregulación y Transformación del Estado; y Carlos Presti, del área de Defensa.

La imagen fue difundida minutos antes del inicio de la ceremonia, en una jornada clave para el oficialismo, que busca mostrar cohesión interna y respaldo político al Presidente en el arranque del nuevo año legislativo.