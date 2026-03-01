EN VIVO: minuto a minuto del discurso de Javier Milei en el Congreso
Comenzó la Asamblea Legislativa en el Congreso
La vicepresidenta Victoria Villarruel dio por iniciada la Asamblea Legislativa que recibirá a Javier Milei.
Como es habitual, la titular del Senado estuvo acompañada en el estrado por el presidente provisional de la Cámara alta, Bartolomé Abdala, y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem.
Adorni difundió una foto del gabinete completo en la previa del discurso presidencial
En la antesala de la apertura de sesiones ordinarias en el Congreso de la Nación Argentina, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, compartió en sus redes sociales una imagen del equipo de Gobierno reunido antes del mensaje que brindará el presidente Javier Milei.
En la fotografía se observa al mandatario acompañado por varios integrantes clave del gabinete. Entre ellos, Mariano Cúneo Libarona, ministro de Justicia; María Ibarzabal Murphy, secretaria Legal y Técnica; Alejandra Monteoliva, del área de Seguridad; y Sandra Pettovello, a cargo de Capital Humano.
También aparecen Santiago Caputo; Pablo Quirno, vinculado a Cancillería; el ministro de Economía Luis Caputo; Mario Lugones, titular de Salud; Federico Sturzenegger, responsable de Desregulación y Transformación del Estado; y Carlos Presti, del área de Defensa.
La imagen fue difundida minutos antes del inicio de la ceremonia, en una jornada clave para el oficialismo, que busca mostrar cohesión interna y respaldo político al Presidente en el arranque del nuevo año legislativo.
Diputados y senadores libertarios en el Congreso
Un discurso “bajo custodia”
El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, buscó despejar versiones sobre el contenido del discurso que brindará esta noche el presidente Javier Milei.
El funcionario aseguró en X que el mensaje del mandatario “está bajo custodia”.
"Estimados, en virtud de algunas publicaciones que se están realizando sobre el contenido del discurso que ofrecerá el Presidente de la Nación en la apertura de sesiones ordinarias del día de hoy, aclaro que son de base falsa ya que el mismo está bajo custodia y no ha sido filtrado ni se ha divulgado con nadie. Fin.", posteó Adorni.
Grabois celebró la liberación de Nahuel Gallo
En la antesala de la apertura de sesiones ordinarias en el Congreso de la Nación Argentina, el diputado nacional Juan Grabois se refirió a la reciente liberación de Nahuel Gallo y expresó su satisfacción por la noticia.
“Es una alegría para todos los argentinos”, sostuvo el dirigente al ingresar al Palacio Legislativo, en el marco de la jornada en la que el presidente Javier Milei dejará formalmente inaugurado un nuevo período parlamentario.
Grabois también aprovechó el contacto con la prensa para advertir sobre la situación internacional y trazó un panorama preocupante: “Estamos al borde de una Tercera Guerra”, afirmó, en referencia al complejo escenario geopolítico global.
El mensaje de Bullrich
En la antesala del discurso de Javier Milei por la apertura de sesiones ordinarias en el Congreso de la Nación Argentina, la jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado expresó su respaldo al mandatario a través de las redes sociales.
“Presidente, hoy los 21 senadores de LLA te esperamos así y con cinco leyes extremadamente reformistas aprobadas”, escribió la legisladora, junto a una imagen del Palacio Legislativo intervenido con una bandera gigante que exhibe el rostro del jefe de Estado.
La foto no tardó en volverse viral, ya que la bandera utilizada corresponde originalmente a una histórica imagen con el rostro de Néstor Kirchner, lo que generó todo tipo de comentarios y reacciones en redes sociales.
Legisladores y dirigentes políticos llegan al Congreso para el discurso de Milei
En la previa del mensaje presidencial por la apertura de las sesiones legislativas 2026, comenzaron a arribar al Congreso de la Nación Argentina diputados, senadores y referentes políticos que presenciarán el discurso del presidente Javier Milei.
Entre las figuras destacadas se encuentra el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, quien ingresó al Palacio Legislativo en medio de una fuerte expectativa por los lineamientos que el mandatario trazará para el nuevo período parlamentario.
También dijeron presente los diputados del Frente de Izquierda Nicolás del Caño y Myriam Bregman. En ese marco, Del Caño cuestionó la política económica del Gobierno y afirmó: “Milei puede hacer todas las cuentas que quiera, pero se han desatado todos los precios y hay salarios congelados”.
Otro de los dirigentes que asistió fue Juan Grabois, diputado nacional oriundo de San Isidro y quien compitió en 2023 por la candidatura presidencial dentro del espacio kirchnerista que finalmente encabezó Sergio Massa.
Con el recinto colmándose de representantes de distintos espacios políticos, la atención está puesta en el mensaje que el Presidente brindará para dejar formalmente inaugurado el año legislativo.
Milei publicó un mensaje en la previa: “La moral como política de Estado”
En la antesala de la apertura de sesiones ordinarias del Congreso de la Nación Argentina, el presidente Javier Milei compartió un mensaje en sus redes sociales bajo el lema “La moral como política de Estado”, a pocas horas de encabezar el acto oficial.
El mandatario difundió en su cuenta de X una imagen en la que se lo observa junto a granaderos, delante del busto de José de San Martín, en una escena cargada de simbología histórica.
“¡Hola a todos! La moral como política de Estado. Nos vemos desde el Congreso de la Nación Argentina en la Apertura de Sesiones Ordinarias. ¡Viva la libertad carajo!”, escribió el jefe de Estado en su publicación.
¿A qué hora comienza la apertura de sesiones ordinarias en el Congreso?
La apertura de sesiones ordinarias en el Congreso, que encabezará el presidente Javier Milei, será a las 21.00.
La ceremonia será transmitida por cadena nacional.