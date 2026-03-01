Favorecer a las empresas es ayudar a los trabajadores

Además, corresponde analizar de dónde surge el capital. Una fuente es el ahorro propio, o sea abstención de consumo hasta reunir lo suficiente. Quien lo hace quiere luego ser compensado por eso, por lo tanto es un costo más. Otra es el crédito bancario, es decir el ahorro de otros. Alguien se abstiene de consumir y espera una compensación por tal renuncia, y se debe pagar a quien hace de intermediario para que ahorro e inversión se encuentren: esto es, hay que devolver. También están las alternativas de colocar obligaciones negociables, que son un préstamo, o vender acciones. En ambos casos hay un sacrificio del presente que debe ser recompensado más adelante, como intereses y capital o como dividendos, que significa disminución de pagos o ganancias regulares para los participantes de la empresa.