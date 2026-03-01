Agenda de TV del domingo: a qué hora juegan Newell's-Rosario Central y San Martín-Deportivo Maipú

La agenda deportiva del domingo ofrece una gran variedad de eventos, entre los que se destacan el clásico de Rosario, por la Liga Profesional, además del derbi sevillano, por LaLiga de España. Para los tucumanos, el plato fuerte será el partido entre San Martín y Deportivo Maipú, por la tercera fecha de la Primera Nacional.
En el plano internacional, la Liga Premier ofrecerá cruces destacados como Fulham-Tottenham y Arsenal-Chelsea.
Agenda de TV y streaming del domingo 1 de marzo
Kings League
7.30: xBuyer Team-Skull FC (DSports)
9: Saiyans FC-1K FC (DSports)
10: Rayo de Barcelona-El Barrio (DSports)
11: La Capital-Los Troncos (DSports)
12: Ultimate Móstoles-Jijantes (DSports)
13: Pio FC-Porcinos FC (DSports)
Eredivisie
8.15: PEC Zwolle-Ajax (ESPN 3)
10.30: FC Twente-Feyenoord (Disney +)
Serie A
8.30: Cremonese-Milan (ESPN)
11: Sassuolo-Atalanta (Disney +)
14: Torino-Lazio (Disney +)
16.45: Roma-Juventus (ESPN 2)
La Liga
10: Elche-Espanyol (ESPN 2)
12.15: Valencia-Osasuna (DSports)
14.30: Real Betis-Sevilla (ESPN 2)
17: Girona-Celta de Vigo (DSports)
Procar 4000
10: Carrera (TyC Sports)
Indycar
11: Calentamiento (Disney +)
14: Carrera (ESPN 4)
Ligue 1
11: Paris FC-Nice (ESPN 4)
13.15: Metz-Brest (Disney +)
13.15: Lorient-Auxerre (Disney +)
13.15: Lille-Nantes (Disney +)
16.45: Marseille-Lyon (Disney +)
Premier League
11: Fulham-Tottenham Hotspur (Disney +)
11: Manchester United-Crystal Palace (ESPN9
11: Brighton and Hove Albion-Nottingham Forest (Disney +)
13.30: Arsenal-Chelsea (ESPN9
Bundesliga
11.30: VfB Stuttgart-VfL Wolfsburg (ESPN 3)
13.30: Eintracht Frankfurt-SC Freiburg (Disney +)
15.30: Hamburger SV-RB Leipzig (Disney +)
NBA
15: New York Knicks-San Antonio Spurs (ESPN 3)
17.30: Denver Nuggets-Minnesota Timberwolves (ESPN 3)
Top 14 de Francia
17: Paloise-Bordeaux (ESPN 4)
Liga Profesional
17: Newell's-Rosario Central (ESPN Premium)
19.15: Instituto-Unión Santa Fe (ESPN)
19.15: Argentinos Juniors-Barracas Central (TNT Sports)
21.30: Defensa y Justicia-Lanús (ESPN Premium)
21.30: Tigre-Gimnasia La Plata (TNT Sports)
Primera Nacional
17: Güemes-Chacarita Juniors (LPF Play)
17: Midland-Colegiales (LPF Play)
17: Gimnasia Jujuy-Quilmes (LPF Play)
17: San Telmo-Acassuso (LPF Play)
17: Morón-Central Norte Salta (LPF Play)
17: Godoy Cruz-Deportivo Madryn (LPF Play)
17: All Boys-Ciudad de Bolívar (LPF Play)
17.30: San Martín -Deportivo Maipú (LPF Play)
18: Racing (Córdoba)-Mitre (LPF Play)
20.30: Tristán Suárez-San Martín (SJ) (LPF Play)
20.30: Atlético Rafaela-Temperley (LPF Play)
20.30: Estudiantes Caseros-Almirante Brown (LPF Play)