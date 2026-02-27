EN VIVO Tarucas visita a Peñarol por la fecha 2 del Súper Rugby Américas

Secciones
QUIERE SEGUIR POR EL CAMINO DEL TRIUNFO. Tarucas, que venció a Selknam en la primera fecha, intentará seguir con la racha de victorias en el Súper Rugby Américas. QUIERE SEGUIR POR EL CAMINO DEL TRIUNFO. Tarucas, que venció a Selknam en la primera fecha, intentará seguir con la racha de victorias en el Súper Rugby Américas. Osvaldo Ripoll/LA GACETA

Desde las 20, la franquicia del NOA se presenta en el Estadio Charrúa con el objetivo de sostener su buen arranque en el certamen y sumar fuera de casa en un duelo clave por la segunda jornada.

Tarucas ya tiene confirmado el equipo para visitar a Peñarol en el estadio Charrúa, en el marco de la segunda fecha del Súper Rugby Américas. El partido será trasmitido por Disney+ Plan Premium y en ESPN 3. El cuerpo técnico decidió realizar dos variantes respecto al conjunto que goleó 41-13 a Selknam en Tucumán: Tomás Dande ingresará en la tercera línea en lugar de Facundo Cardozo; mientras que la otra es el ingreso de Estanislao Pregot por Matías Sauze.

