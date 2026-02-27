Tarucas venció 28-18 a Peñarol y sigue invicto en el Súper Rugby Américas

¡Final del partido!
Tarucas se impuso 28-18 a Peñarol tras un desarrollo que tuvo momentos de control y otros de exigencia. Con mayor dominio a lo largo del partido, la franquicia del NOA sumó su segunda victoria y continúa invicta en la fecha 2.
Más cambios en Tarucas
Ingresan Santiago Saleme y Máximo Ledesma; se retiran Ignacio Cerruti y Estanislao Pregot.
Trámite mas cerrado en el complemento
Ambos equipos lograron sumar, pero el juego se volvió más friccionado y con mayor precaución en cada avance.
Siguen las variantes en la visita
Entraron Mariano Muntaner y Rodrigo Navarro; salieron Benjamín Garrido y Francisco Moreno.
Triple modificación en Tarucas
Ingresaron Franco Marini, Miguel Mukdise y Stefano Ferro; dejaron la cancha Luciano Asevedo, Tomás Dande y el capitán Matías Orlando.
Precisión para ampliar la ventaja
Cerruti acertó la patada y Tarucas ahora gana 28-18 sobre Peñarol.
Golpe de Tarucas
Tomás Dande rompió la defensa, apoyó y el visitante estira la diferencia. Ahora suma 26 puntos.
Variante en el campo
José Calderoni reemplaza a Raúl Guraiib en Tarucas buscando más dinámica en el juego.
Nueva diferencia en el marcador
Cerruti acertó otra vez desde los palos, Tarucas estira la ventaja y ahora gana 21-15.
¡Comenzó el segundo tiempo!
Se cerró la primera mitad
Tarucas se va al descanso arriba 18-15 tras un tramo inicial muy disputado.
Precisión desde los palos
Cerruti acertó el envío y Tarucas suma tres puntos más para estirar la diferencia.
Duelo de alta intensidad
El desarrollo es equilibrado, aunque Tarucas impone un poco más de ritmo y lo hace notar en el resultado.
Try de los uruguayos
Ferrario convirtió y Peñarol quedó a solo tres puntos de Tarucas.
Sigue avanzando Tarucas
Estanislao Pregot apoyó y llegó un nuevo try para la franquicia del NOA, que a los 23 minutos ya suma 15 puntos.
Gran conversión de Cerruti
Tarucas ahora gana 10-5.
¡Try de Tarucas!
Tras una gran secuencia ofensiva y un kick de Bautista Estofán, Matías Orlando apoyó en el ingoal y adelantó al equipo.
Peñarol no sumó en la conversión
El marcador se mantiene 5-2 a favor de los uruguayos.
Try de Peñarol
Lo hizo Manuel Diana. Los uruguayos se ponen en ventaja (5-3).
Primer scrum positivo para Tarucas
Firme la primera línea, buena postura y pelota limpia para empezar a marcar territorio.
¡Abre el marcador Tarucas!
Lo hizo Ignacio Cerruti. Tarucas se pone en ventaja 3-0.
Penal para Tarucas
¡Comenzó el partido!
Salen los equipos a la cancha
Los suplentes de Tarucas
José Calderoni, Mariano Muntaner, Rodrigo Navarro, Franco Marini, Miguel Mukdise, Santiago Saleme, Máximo Ledesma y Stefano Ferro.
¡Formación inicial de Tarucas!
Benjamín Garrido, Raúl Guraiib, Francisco Moreno, Ignacio Marquíeguez, Luciano Asevedo, Tomás Onandé, Agustín Sarelli, Thiago Sbrocco, Estanislao Pregot, Ignacio Cerruti, Mateo Pasquini, Bautista Estofan, Matías Orlando, Tomás Vanni, Tomás Elizalde.
XV de Peñarol confirmado
Lo que tenés que saber
Tarucas ya tiene confirmado el equipo para visitar a Peñarol en el estadio Charrúa, en el marco de la segunda fecha del Súper Rugby Américas. El partido será trasmitido por Disney+ Plan Premium y en ESPN 3. El cuerpo técnico decidió realizar dos variantes respecto al conjunto que goleó 41-13 a Selknam en Tucumán: Tomás Dande ingresará en la tercera línea en lugar de Facundo Cardozo; mientras que la otra es el ingreso de Estanislao Pregot por Matías Sauze.