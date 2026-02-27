Tarucas venció 28-18 a Peñarol y sigue invicto en el Súper Rugby Américas

Lo que tenés que saber

Tarucas ya tiene confirmado el equipo para visitar a Peñarol en el estadio Charrúa, en el marco de la segunda fecha del Súper Rugby Américas. El partido será trasmitido por Disney+ Plan Premium y en ESPN 3. El cuerpo técnico decidió realizar dos variantes respecto al conjunto que goleó 41-13 a Selknam en Tucumán: Tomás Dande ingresará en la tercera línea en lugar de Facundo Cardozo; mientras que la otra es el ingreso de Estanislao Pregot por Matías Sauze.