Arrancó Gran Hermano Argentina Generación Dorada: quiénes son los nuevos participantes y todos los perfiles de la casa

Brian Sarmiento llega para ponerle ritmo a la casa más famosa

Conocido por su carrera de futbolista, Brian Sarmiento hizo inferiores en Racing, debutó en el primer equipo y después tuvo paso por varios equipos del país. El rosarino de 35 años nació el 22 de abril de 1990 y es fanático de Newell's.

Luego de terminar su carrera como jugador, estuvo ligado a los realitys shows. Estuvo en el ciclo televisivo de Marcelo Tinelli "Bailando por un sueño" y además se largó como cantante.