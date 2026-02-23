Arrancó Gran Hermano Argentina Generación Dorada: quiénes son los nuevos participantes y todos los perfiles de la casa

Gabriel Lucero dejó en pausa a "Gente Rota" para entrar a la casa
Es el autor de "Gente Rota", las animaciones que ilustran audios de WhatsApp virales, lo que le da una popularidad única y un humor muy ácido.
Divina Gloria, la ex figura de Olmedo busca romper la casa
Actriz, cantante y referente de la vanguardia argentina, Divina Gloria se suma al reality. Una artista camaleónica y transgresora que promete audacia y alegría.
La escritora y coach Daniela De Lucia a Gran Hermano
Con 439 mil seguidores, la escritora tandilense usará sus herramientas de coaching para ganar el reality de Telefé. "Mi profesión me puede ayudar a ganar", confesó. A diferencia de otros participantes, encara el reality como un experimento o desafío laboral, confiando en que su conocimiento de la conducta humana será su mayor arma.
Nicolás Sicaro promete llevar humor y adreanalina a GH
Con millones de fans en redes, el influencer de los desafíos extremos llega a Telefe. El cantante y aliado de Ian Lucas promete adrenalina y humor en el reality.
Juani Caruso, de "La sociedad de la nieve" a Gran Hermano
Actor, streamer y cantante, el joven de Moreno con 249 mil seguidores entra a la casa con un perfil farandulero que busca ganar el reality: "Soy un dilema caminando". Juani asegura que entrar a GH era una "cuenta pendiente", demostrando que es un gran seguidor del formato y que entra a jugar estratégicamente.
Yisela Pintos, la comediante uruguaya que se identifica con Furia
De Montevideo y con 169 mil seguidores, la influencer confiesa que es malhablada y llorona: "Soy buena hiriendo a la gente". Se identifica explícitamente con Furia (Juliana Scaglione), lo que marca una estrategia de juego agresiva y frontal.
Catalina Tcherkaski a Gran Hermano: "Me encanta la pelea"
Estudiante de la UADE y soltera, "Titi" entra al reality con 61 mil seguidores. Se define como una persona querible pero advierte: "Me encanta la pelea".
Gran Hermano recibe a Manuel Ibero Durigon, ex pareja de Zoe Bogach
Con 245 mil seguidores y estudiante de abogacía, Manu Ibero de Zárate entra a la casa: "Vengo a romper el mito de que los lindos no son inteligentes". El influencer entra explícitamente para desmentir lo que ella dijo sobre él en su momento, y para demostrar que "no es solo un cara bonita y un cuerpo musculoso".
Brian Sarmiento llega para ponerle ritmo a la casa más famosa
Conocido por su carrera de futbolista, Brian Sarmiento hizo inferiores en Racing, debutó en el primer equipo y después tuvo paso por varios equipos del país. El rosarino de 35 años nació el 22 de abril de 1990 y es fanático de Newell's.
Luego de terminar su carrera como jugador, estuvo ligado a los realitys shows. Estuvo en el ciclo televisivo de Marcelo Tinelli "Bailando por un sueño" y además se largó como cantante.
Tucumán presente: Danelik quiere ser la protagonista de GH
Danelik Star, la influencer trans que podría ingresar hoy a Gran Hermano Argentina, es oriunda de Tucumán y ganó notoriedad tras protagonizar un fuerte cruce en redes sociales con Federico Manzana Farías, quien la atacó verbalmente.
Gran Hermano suma a La Pincoya: la finalista chilena que promete cambiar el juego desde el primer día
Jennifer Galvarini, la técnica en enfermería que fue tercera en el GH chileno, entra con estrategia y mística. A diferencia de otros perfiles más "zen", ella entra explícitamente a hacer estrategia y meterse de lleno en el juego. ¿Repetirá su éxito en la versión argentina?
Tomy Riguera: de las inferiores en Defensores de Belgrano a la casa más famosa del país
El jugador de Defensores de Belgrano e influencer ingresó al reality con un perfil que promete ser conciliador y relajado. El nuevo participante es también conocido por hacer contenido en las redes junto a su mamá.
El turno de Lolo, la hermana de Julieta Poggio, y de Carmiña
Lolo Poggio también llega a Gran Hermano: la hermana de Julieta y figura del streaming que busca su propio camino
Emmanuel Di Gioia va por su revancha: "La vengo a romper toda"
Emanuel, participante de GH 2011 que supo ser protagonista de uno de los momentos más tensos en la historia del ciclo, buscará su revancha en esta renovada edición del reality de Telefé. En aquel momento, el ahora influencer tuvo una fuerte discusión con Jorge Rial durante un vivo, y luego quedó eliminado del juego.
Andrea del Boca es la primera entrar a la casa de Gran Hermano
Lo que comenzó como un rumor se convirtió en una realidad: Andrea del Boca fue la primera participante en entraar a la casa de GH Generación Dorada. La actriz se sumó al reality de Telefé y antes de su ingreso confesó que es fanática del programa. "Soy una fan del juego, de todos y cada uno de los integrantes. Gracias por invitarme a ser paarte de esta maravillosa casa", expresó la actriz antes de entrar a la casa más famosa del país.
¿Quiénes podrían entrar a Gran Hermano?
En las últimas horas comenzaron a circular imágenes con los posibles participantes que formarían parte de esta edición, entre ellos nombres con historia en el reality, actores, influencers y personalidades del espectáculo. Entre los que suenan con fuerza están Andrea del Boca, Brian Sarmiento, Emanuel Di Gioia (recordado por su paso por la edición 2006 y su pelea con Jorge Rial), Kennys Palacios, Divina Gloria, Daniela De Lucía, Solange Gómez (GH 2011), La Pincoya —finalista de GH Chile—, Lolo Poggio, Juan Caruso (actor de La Sociedad de la Nieve, conocido en redes como Juanicar), Yanina Zilli y otros perfiles que combinan experiencia mediática y exposición previa.
El viaje democrático - 1983/2023
Gran HermanoArgentina regresará a la pantalla de Telefe con una edición especial denominada Generación Dorada, que introduce modificaciones en su estructura, un ingreso escalonado en dos jornadas y una combinación de participantes famosos y desconocidos. El estreno será hoy, a las 22:15 con la conducción de Santiago del Moro.
El principal cambio se verá desde el primer día, ya que los concursantes no entrarán en simultáneo: el lunes 23 lo hará el primer grupo y el martes 24 se completará el plantel. Esta decisión apunta a sostener la expectativa durante 48 horas consecutivas y maximizar la repercusión tanto en televisión como en plataformas digitales. Además, la primera gala de nominación será el miércoles 25, apenas dos días después del debut, una medida que elimina el tradicional “período de luna de miel” y obliga a los jugadores a definir estrategias desde el inicio.