Árbitro confirmado para la visita de San Martín a Los Polvorines

San Martín de Tucumán visitará este sábado desde las 17 a Almagro por la segunda fecha de la Primera Nacional. El encuentro se disputará en el estadio Tres de Febrero, escenario donde el conjunto tucumano intentará sumar de a tres en condición de visitante tras un empate en el debut. El "Santo" necesita consolidar su identidad en este inicio de torneo y cortar la racha de empates que le impidieron despegar en las primeras jornadas.