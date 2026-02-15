Carnaval: el permiso para exagerar

Fue, en cierto modo, la primera gran pasarela. Durante siglos, el vestuario de carnaval permitió experimentar con formas, materiales y volúmenes que el resto del año no tenían lugar. En Venecia, los bordados y las máscaras construyeron un lenguaje visual propio. En Río, las estructuras gigantes y la pedrería llevaron el cuerpo a una escala escénica. En el norte argentino, el color intenso y la máscara simbólica transformaron la indumentaria en relato territorial.