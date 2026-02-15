Minnesota es como Pergamino: historias y legado de un territorio sobre el que se han posado las miradas del mundo

Andrés recuerda la gente de las ciudades gemelas de Saint Paul, donde finca el Macalester College, y Minneapolis, por la peculiaridad de haber estado entre las pocas que lo sorprendieron por el hecho de que todos se saludaban con todos, sin importar por dónde pasaran o dónde se hallaran. Le conté que estoy casado con Rita, una mujer sin pensamiento oculto, con raíces en Pergamino y criada, por lo tanto, en una cultura de provincia, a quien suele indignar la forma en que los porteños se cruzan como fantasmas, ignorándose unos a otros.