Opinión Árboles y crecientes: volver al origen RECUPERACIÓN EN EL RÍO BALDERRAMA. La foto del Conicet de plantación de árboles en Simoca, en 2023. Compartir Whatsapp Facebook X Copiar dirección URL Por Roberto Delgado Hace 6 Hs Seguir en Escuchar nota Tu navegador no soporta HTML5 audio Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores. Temas TucumánEscuela Normal Juan Bautista AlberdiJuan Bautista AberdiCarlos Páez de la Torre (h) Tamaño texto Comentarios NOTICIAS RELACIONADAS Ventas de ingenios