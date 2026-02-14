Cuatro ganadores del concurso especial de San Valentín de CLUB LA GACETA

El concurso especial por San Valentín impulsado por CLUB LA GACETA llegó a su cierre con el sorteo de sus premios y dejó historias diversas, atravesadas por la expectativa, la sorpresa y el deseo de compartir. La propuesta estuvo dirigida a socios y a suscriptores de LAGACETA.COM, quienes participaron tras completar una encuesta online.
El sorteo se realizó el jueves y los ganadores fueron cuatro. El premio principal consistió en un voucher de $50.000 para disfrutar una experiencia gastronómica en Metasushi, uno de los restaurantes más elegidos por los tucumanos para celebrar fechas especiales.
La sorpresa de ganar
Entre los ganadores estuvo César Giménez, quien obtuvo una cena en el hotel Howard Johnson. El lector relató cómo llegó al concurso y el momento en que recibió la noticia. “Compro siempre el diario. Vi el concurso y participé. Saqué la foto con los requisitos que pedían”, contó.
Sobre el aviso del premio, agregó: “El jueves recibí la noticia de que había sido el ganador. Voy a ir con mi pareja. Llevamos cinco años. Yo tengo 71 años, ella se llama Gabriela y tiene 32”.
Otra de las ganadoras fue Elena Silvetti, quien decidió ceder su premio para que lo disfrute su hijo. “Le di el premio a mi hijo. Antes de participar ya le había dicho que iba a ganar el sorteo y que el premio iba a ser para él, para que vaya con su novia”, explicó.
Silvetti contó que su hijo se llama Felipe, tiene 17 años y está de novio con Bernardita. “Él estaba feliz de la vida”, resumió la ganadora.
Compartir entre amigas
El sorteo también dejó premios para disfrutar entre amigas o en familia. Guillermina Dorao ganó una cena en Leno y contó que se enteró del concurso por correo electrónico. “Vi el concurso por correo electrónico, porque estoy suscripta al plan para estudiantes universitarios. Completé la encuesta y participé”, dijo. Sobre el destino del premio, agregó: “Creo que voy a ir con mi hermana o con una amiga. No esperaba ganar. Nunca gano nada, así que me sorprendió”.
Agustina DeLlaRocca, otra de las ganadoras de una cena en Leno, explicó que su intención fue compartir el premio con amigas. “Mi idea es ir mi amiga, Agustina, que estuvo muy triste durante el año pasado y quiero darle una alegría”, señaló. Y cerró con un detalle que suma emoción a la historia: “Todavía no sabe que es un premio. Le dije solamente que vayamos a comer. Se va a sorprender”.