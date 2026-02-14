Cuatro ganadores del concurso especial de San Valentín de CLUB LA GACETA

Agustina DeLlaRocca, otra de las ganadoras de una cena en Leno, explicó que su intención fue compartir el premio con amigas. “Mi idea es ir mi amiga, Agustina, que estuvo muy triste durante el año pasado y quiero darle una alegría”, señaló. Y cerró con un detalle que suma emoción a la historia: “Todavía no sabe que es un premio. Le dije solamente que vayamos a comer. Se va a sorprender”.