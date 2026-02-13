(J) Dónde estudiar japonés en Tucumán: cursos online y presenciales para todos los niveles

La Asociación organiza cursos online para principiantes, intermedios y avanzados, con clases en vivo que quedan grabadas. Los estudiantes participan de microclases sobre viajes, gastronomía, etiqueta y curiosidades de Japón, tutorías, retos de aprendizaje y boletines mensuales sobre literatura, té, filosofía zen y haikus. La matrícula es de $ 20.000 y los aranceles mensuales de $ 40.000, y los cursos incluyen asesoramiento para exámenes y seguimiento docente. La cuenta con toda la información es @tucumannihongogakkou, escuela de idioma de @asociacionjaponesatucuman