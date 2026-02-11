Secciones
Política

Lisandro Catalán visitó Concepción y se reunió con el intendente Molinuevo

Durante el encuentro analizaron la situación política, social y económica, así como los principales desafíos que enfrenta la ciudad.

Lisandro Catalán visitó Concepción y se reunió con el intendente Molinuevo
Hace 1 Hs

El presidente de La Libertad Avanza Tucumán (LLA), Lisandro Catalán, visitó Concepción y mantuvo una reunión con el intendente Alejandro Molinuevo, en la que abordaron las problemáticas actuales de la provincia.

Durante el encuentro analizaron la situación política, social y económica, así como los principales desafíos que enfrenta la ciudad. La conversación también giró en torno a la necesidad de fortalecer el trabajo conjunto y consolidar una agenda que brinde respuestas concretas a las demandas de los vecinos.

Uno de los ejes centrales del diálogo fue el armado territorial de cara al 2026. En ese sentido, se intercambiaron miradas sobre la construcción política en el interior tucumano y la importancia de consolidar equipos locales con presencia, compromiso y vocación de transformación en cada municipio.

La visita incluyó además un recorrido por el Nido (Núcleo de Inclusión y Desarrollo de Oportunidades), donde Catalán puso el foco en el deterioro estructural que atraviesa Tucumán tras más de 40 años de gobiernos peronistas. En ese contexto, también cuestionó el rol de una oposición que -según expresó- “solo actúa como sparring del oficialismo y está más preocupada por discutir cargos que por transformar la realidad de los tucumanos”.

Por su parte, Molinuevo reconoció el liderazgo de Catalán dentro de la oposición provincial, destacando el trabajo conjunto que vienen desarrollando para construir una alternativa política y trabajar codo a codo con el objetivo de sacar a Tucumán del deterioro en el que se encuentra.

Desde La Libertad Avanza señalarpn que el espacio se encuentra avanzando en una construcción política sólida con anclaje territorial en toda la provincia y remarcaron que el objetivo es ofrecer una alternativa real de gobierno. “Esta vez La Libertad Avanza va por la gobernación”, señalaron desde el entorno del dirigente.

En tanto, desde el municipio valoraron el intercambio institucional, el diálogo sobre la actualidad provincial y la posibilidad de debatir propuestas que apunten al desarrollo y al futuro de Tucumán.

Temas TucumánConcepciónAlejandro MolinuevoLa Libertad AvanzaLisandro Catalán
