EN VIVO: con modificaciones de último momento, el Gobierno se acerca a la aprobación de la reforma laboral en el Senado

22:55 hs

Alejandra Vigo, senadora de Provincias Unidas por Córdoba: "Esta ley no garantiza tanta reactivación en el empleo, pero ayuda"

La legisladora nacional en representación de Córdoba por Provincias Unidas en la Cámara alta se mostró a favor de la reforma laboral impulsada por el Gobierno, aunque como integrantes de otros bloques mostró objeciones: "Quiero adelantar el voto positivo de nuestro bloque para este proyecto de ley que dice tener el objetivo de revisar y actualizar aspectos y no conceptos que el mundo del trabajo hoy reclama en Argentina. Aunque hay otros aspectos que no son los bastante buenos ni claros para alcanzar esos objetivos: hubiera sido muy importante, por ejemplo, poder diferenciar la realidad laboral entre las pymes y las grandes empresas".





"Esta ley vale el tiro si da cierta previsibilidad jurídica, lo que sería un gran paso. Nuestra sociedad reclama más empleo formal y las pymes poder contratar. Sabemos que esta ley no es una que nos pueda garantizar tanta reactivación en el empleo, pero ayuda", sostuvo Vigo durante su ponencia. Adelantó, además, que votará en contra, en lo particular, aquellos artículos del proyecto que avancen contra estatutos de distintos rubros.