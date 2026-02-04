Secciones
El pozo de Números de Oro de LA GACETA sigue creciendo y llegó a los $6.000.000

Cada viernes, junto al diario, los lectores reciben una nueva tarjeta para probar suerte.

La ilusión sigue creciendo entre los tucumanos que cada semana participan de Números de Oro, el tradicional entretenimiento de LA GACETA. En la última edición no se registraron ganadores, por lo que el pozo acumulado alcanzó los $6.000.000, una suma que genera gran expectativa y que podría llegar a duplicarse hasta los $12.000.000 si el cartón ganador cuenta con el sello “Usuario Tarjeta Sol”.

Cada viernes, junto al diario, los lectores reciben una nueva tarjeta para probar suerte. Con el correr de las semanas, Números de Oro se consolidó como un clásico que se vive en familia, combinando emoción, entretenimiento y la posibilidad de acceder a premios millonarios.

Quienes son titulares de Tarjeta Sol acceden a un beneficio especial: además de participar con las tarjetas habituales, pueden retirar tarjetas selladas todos los lunes, de 17:30 a 20:30, en la sede de LA GACETA, ubicada en La Rioja 265. En caso de resultar ganadores, el premio se duplica automáticamente.

A su vez, continúa vigente el sorteo de los Números de la Suerte, que entrega órdenes de compra por $200.000 para utilizar en comercios destacados de la provincia como Zeramiko, Castillo, Hiper Colchonerías Yubrin y Sportsman.

Con premios atractivos y una mecánica simple, Números de Oro se mantiene como una de las propuestas más esperadas por los lectores, renovando semana a semana la esperanza de miles de participantes.

Los resultados, novedades y testimonios de los ganadores pueden seguirse a través de las redes sociales oficiales de Números de Oro en Facebook e Instagram.

