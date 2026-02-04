El pozo de Números de Oro de LA GACETA sigue creciendo y llegó a los $6.000.000

La ilusión sigue creciendo entre los tucumanos que cada semana participan de Números de Oro, el tradicional entretenimiento de LA GACETA. En la última edición no se registraron ganadores, por lo que el pozo acumulado alcanzó los $6.000.000, una suma que genera gran expectativa y que podría llegar a duplicarse hasta los $12.000.000 si el cartón ganador cuenta con el sello “Usuario Tarjeta Sol”.