El "boom" de febrero: precios más bajos y menos gente, la estrategia de los que viajan ahora
“Para nosotros es una tradición viajar a Mar del Plata en vacaciones. Siempre vamos en colectivo y alquilamos el mismo departamento o reservamos en un hotel que nos gusta. Antes nos íbamos la primera quincena de enero, pero desde hace unos años preferimos febrero porque disfrutamos más”, explica Miguel Aguilar. Para él y su esposa, Cristina, “La Feliz” ocupa un lugar especial en sus corazones porque allí se conocieron hace tres décadas.
Mientras compraba sus pasajes ayer en la terminal de ómnibus, Miguel -que trabaja en el área de seguridad privada- argumenta por qué elige el segundo mes del verano para descansar. “Hay menos gente, los precios bajan un poco y el viaje es más ágil porque hay menos tránsito en las rutas”, enumera. Para la pareja, esos factores hacen la diferencia y convierten a febrero en el momento ideal para desconectarse.
Como ellos, cada vez son más los viajeros que optan por vacacionar fuera del pico de enero. El movimiento se hizo evidente el último fin de semana en la terminal de ómnibus, donde las llegadas y partidas fueron constantes y varias empresas debieron sumar servicios adicionales, al igual que durante el recambio de quincena del mes pasado.
Ayer, en cambio, el clima era más calmo. Sin embargo, en las boleterías saben que la tranquilidad es pasajera: febrero traerá nuevamente un fuerte flujo de viajeros, especialmente en la segunda quincena y con motivo de Carnaval. Este año, el feriado se extiende desde el sábado 14 hasta el martes 17, conformando un fin de semana XXL que muchos aprovecharán para salir de paseo. “Es ideal para hacerse una escapada”, comenta Karina Martínez, mientras aguarda su turno para comprar pasajes rumbo a los Valles Calchaquíes.
Para Vicente Carrá, el plan cambia todos los años. “Me gusta conocer lugares nuevos y vivir experiencias distintas”, dice. Esta vez, su curiosidad lo lleva a Tilcara, donde planea pasar el Carnaval.
Según señaló desde una boletería Fabiana González, febrero suele mostrar un fuerte movimiento hacia el norte del país. “Al tucumano le atraen mucho destinos como Salta y Jujuy, y por supuesto también las playas”, afirmó.
Desde otras empresas de transporte confirman la tendencia. Raquel Molina, de Ruta Atlántica, indicó que enero tuvo una demanda sostenida hacia Mar del Plata y Miramar, y que en las últimas semanas comenzaron a multiplicarse las consultas. “El mar sigue siendo un imán”, aseguró. Mario Aguilera, de la empresa 20 de Junio, destacó el crecimiento de pasajeros que viajan a Iguazú con conexión hacia Brasil, aunque remarcó que en febrero aumenta el interés por Jujuy. Gonzalo Córdoba, de otra boletería, coincidió con ese diagnóstico.
Balance positivo
El intenso movimiento turístico refleja que enero dejó un balance positivo. Hubo altos niveles de ocupación en gran parte del país según el informe del observatorio de turismo correspondiente al primer mes de 2026, especialmente en la zona de la Costa Atlántica. Localidades como Pinamar tuvieron un promedio general de ocupación del 85%. Mar de las Pampas, Las Gaviotas y Mar Azul superaron el 90% en la segunda parte del mes. Mar del Plata, por su parte, mostró una ocupación promedio del 70%, con fines de semana que se ubicaron por encima de esos valores. Necochea cerró el mes con una ocupación promedio superior al 75%.
La provincia de Córdoba fue otro de los destinos con fuerte afluencia turística. El litoral argentino también mostró cifras relevantes durante el primer mes del año. Misiones tuvo un mes turístico positivo, con Iguazú promediando un 82% de ocupación durante enero.
En Salta, algunos destinos como Cafayate llegaron al 69% de ocupación algunos fines de semana. Tucumán también mostró números muy alentadores. Tafí del Valle y San Javier se ubicaron en el orden del 65% al 70% durante el inicio de enero.
Según el informe elaborado por el Observatorio Turístico de la provincia, un total de 389.317 turistas visitaron el Jardín de la República durante el primer mes del año. El balance de enero tuvo un cierre destacado con la XXVI edición del Seven de Tafí del Valle, evento que mostró niveles de ocupación récord.