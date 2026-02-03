El "boom" de febrero: precios más bajos y menos gente, la estrategia de los que viajan ahora

Balance positivo

El intenso movimiento turístico refleja que enero dejó un balance positivo. Hubo altos niveles de ocupación en gran parte del país según el informe del observatorio de turismo correspondiente al primer mes de 2026, especialmente en la zona de la Costa Atlántica. Localidades como Pinamar tuvieron un promedio general de ocupación del 85%. Mar de las Pampas, Las Gaviotas y Mar Azul superaron el 90% en la segunda parte del mes. Mar del Plata, por su parte, mostró una ocupación promedio del 70%, con fines de semana que se ubicaron por encima de esos valores. Necochea cerró el mes con una ocupación promedio superior al 75%.