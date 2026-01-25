Escaló un edificio de 508 metros en 90 minutos y el desafío fue transmitido en vivo por Netflix

Este domingo, el estadounidense concretó una proeza que mantuvo en vilo a miles de personas; trepó hasta la cima del Taipéi 101, el edificio más alto de Taiwán, sin cuerdas, arneses ni ningún tipo de sistema de seguridad. El desafío fue transmitido en tiempo real a través de la plataforma de Netflix. Además, cientos de personas se reunieron a los pies de la torre para presenciar el espectáculo, que fue postergado el sábado por malas condiciones climáticas.