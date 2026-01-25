Escaló un edificio de 508 metros en 90 minutos y el desafío fue transmitido en vivo por Netflix

“Escalar un rascacielos fue el sueño de mi vida”, confiesa Alex Honnold, el deportista extremo, que volvió a desafiar los límites de la escalada y del vértigo.
Este domingo, el estadounidense concretó una proeza que mantuvo en vilo a miles de personas; trepó hasta la cima del Taipéi 101, el edificio más alto de Taiwán, sin cuerdas, arneses ni ningún tipo de sistema de seguridad. El desafío fue transmitido en tiempo real a través de la plataforma de Netflix. Además, cientos de personas se reunieron a los pies de la torre para presenciar el espectáculo, que fue postergado el sábado por malas condiciones climáticas.
A los 40 años, el escalador ya tiene un lugar asegurado en la historia del deporte extremo. Su nombre dio la vuelta al mundo en 2017, cuando ascendió en modalidad “free solo” el imponente “El Capitán”, en el Parque Nacional Yosemite, una pared de granito considerada una de las más exigentes del planeta, según informó Clarín.
Esta vez, el desafío fue en un edificio de 508 metros de altura, un ícono arquitectónico de 101 pisos que dominó el ranking de los edificios más altos del mundo durante varios años.
Si bien no fue el primero en escalar el rascacielos, sí se convirtió en la primera persona en hacerlo completamente solo, sin ningún tipo de protección. El tramo más complejo estuvo en la sección central del edificio porque la pared presenta varios obstáculos y superficies empinadas. Alex aprovechaba los pequeños balcones para hacer breves pausas.
“Con el tiempo aprendes a vivir con el miedo, esto forma parte de escalar, y aunque te prepares, hay cosas que simplemente pasan”, afirmó Alex en el vivo transmitido por Netflix.
Honnold demoró alrededor de una hora y media en completar el recorrido y al llegar a la cima sorprendió a todos los espectadores cuando sacó su celular y se tomó una selfie, mientras todos lo ovacionaron con aplausos.
El descenso estuvo supervisado por un equipo que se encargó de la protección del deportista extremo.
Alex Honnoldâs selfie from the top of Taipei 101 after his historic free solo. #SkyscraperLIVE pic.twitter.com/utODFAzzbX— Netflix (@netflix) January 25, 2026