Secciones
SociedadActualidad

Escaló un edificio de 508 metros en 90 minutos y el desafío fue transmitido en vivo por Netflix

Alex Honnold estuvo en el centro de la escena mundial al trepar sin cuerdas ni protección hasta la cima del Taipéi 101, un icónico rascacielos en Taiwán.

Alex Honnld trepó un rascacielos en Taiwán. Foto captura. Alex Honnld trepó un rascacielos en Taiwán. Foto captura.
Hace 13 Min

“Escalar un rascacielos fue el sueño de mi vida”, confiesa Alex Honnold, el deportista extremo, que volvió a desafiar los límites de la escalada y del vértigo.

Este domingo, el estadounidense concretó una proeza que mantuvo en vilo a miles de personas; trepó hasta la cima del Taipéi 101, el edificio más alto de Taiwán, sin cuerdas, arneses ni ningún tipo de sistema de seguridad. El desafío fue transmitido en tiempo real a través de la plataforma de Netflix. Además, cientos de personas se reunieron a los pies de la torre para presenciar el espectáculo, que fue postergado el sábado por malas condiciones climáticas.

A los 40 años, el escalador ya tiene un lugar asegurado en la historia del deporte extremo. Su nombre dio la vuelta al mundo en 2017, cuando ascendió en modalidad “free solo” el imponente “El Capitán”, en el Parque Nacional Yosemite, una pared de granito considerada una de las más exigentes del planeta, según informó Clarín.

Esta vez, el desafío fue en un edificio de 508 metros de altura, un ícono arquitectónico de 101 pisos que dominó el ranking de los edificios más altos del mundo durante varios años.

Si bien no fue el primero en escalar el rascacielos, sí se convirtió en la primera persona en hacerlo completamente solo, sin ningún tipo de protección. El tramo más complejo estuvo en la sección central del edificio porque la pared presenta varios obstáculos y superficies empinadas. Alex aprovechaba los pequeños balcones para hacer breves pausas.

“Con el tiempo aprendes a vivir con el miedo, esto forma parte de escalar, y aunque te prepares, hay cosas que simplemente pasan”, afirmó Alex en el vivo transmitido por Netflix.

Honnold demoró alrededor de una hora y media en completar el recorrido y al llegar a la cima sorprendió a todos los espectadores cuando sacó su celular y se tomó una selfie, mientras todos lo ovacionaron con aplausos. 

El descenso estuvo supervisado por un equipo que se encargó de la protección del deportista extremo.

Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Por qué los aviones evitan volar sobre el océano Pacífico entre América y Asia
1

Por qué los aviones evitan volar sobre el océano Pacífico entre América y Asia

¿Por qué cuesta esclarecer los crímenes narcos en Tucumán?
2

¿Por qué cuesta esclarecer los crímenes narcos en Tucumán?

Homicidios con trasfondo narco que dieron y dan que hablar en Tucumán
3

Homicidios con trasfondo narco que dieron y dan que hablar en Tucumán

Recuerdos fotográficos: así fue creciendo el Monumental de 25 de Mayo y Chile
4

Recuerdos fotográficos: así fue creciendo el "Monumental" de 25 de Mayo y Chile

El Tucumán que pocos conocen: Salto de Bernabé, una travesía exclusiva para valientes en lo profundo de La Cocha
5

El Tucumán que pocos conocen: Salto de Bernabé, una travesía exclusiva "para valientes" en lo profundo de La Cocha

La lluvia le da un respiro a Tucumán: cómo estará el tiempo este domingo en la provincia
6

La lluvia le da un respiro a Tucumán: cómo estará el tiempo este domingo en la provincia

Más Noticias
Por qué los aviones evitan volar sobre el océano Pacífico entre América y Asia

Por qué los aviones evitan volar sobre el océano Pacífico entre América y Asia

Combinar vinagre y limón: por qué recomiendan hacerlo y para qué sirve esta mezcla casera

Combinar vinagre y limón: por qué recomiendan hacerlo y para qué sirve esta mezcla casera

La lluvia le da un respiro a Tucumán: cómo estará el tiempo este domingo en la provincia

La lluvia le da un respiro a Tucumán: cómo estará el tiempo este domingo en la provincia

Clima extremo: rigen alertas naranja y amarilla por tormentas y calor en 17 provincias

Clima extremo: rigen alertas naranja y amarilla por tormentas y calor en 17 provincias

Somos de los últimos que quedamos con esta sabiduría: los secretos de la carpintería que ya llevan cinco generaciones

"Somos de los últimos que quedamos con esta sabiduría": los secretos de la carpintería que ya llevan cinco generaciones

El Tucumán que pocos conocen: Salto de Bernabé, una travesía exclusiva para valientes en lo profundo de La Cocha

El Tucumán que pocos conocen: Salto de Bernabé, una travesía exclusiva "para valientes" en lo profundo de La Cocha

La UNT se prepara para recuperar la biblioteca Sarmiento y la ex Legislatura

La UNT se prepara para recuperar la biblioteca Sarmiento y la ex Legislatura

Sexualmente hablando: las sustitutas de Masters y Johnson

Sexualmente hablando: las sustitutas de Masters y Johnson

Comentarios