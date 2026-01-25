Albañiles y obreros de la construcción: ¿cuál es el aumento para los trabajadores en Tucumán?

Los trabajadores de la construcción comienzan febrero con una actualización en sus haberes. El nuevo esquema salarial surge del último acuerdo paritario alcanzado entre la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (Uocra) y las cámaras empresarias del sector, que fija un incremento del 1,8% sobre los salarios vigentes al 31 de enero de 2026 y contempla, además, el pago de una suma extraordinaria no remunerativa, según informó La Nación.