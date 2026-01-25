Secciones
EconomíaNoticias económicas

Albañiles y obreros de la construcción: ¿cuál es el aumento para los trabajadores en Tucumán?

Tras el último acuerdo entre la Uocra y las cámaras empresarias, se fijó un incremento del 1,8% y una suma adicional para febrero.

Actualización salarial para albañiles y obreros de la construcción. Foto tomada de perfil.com Actualización salarial para albañiles y obreros de la construcción. Foto tomada de perfil.com
Hace 2 Hs

Los trabajadores de la construcción comienzan febrero con una actualización en sus haberes. El nuevo esquema salarial surge del último acuerdo paritario alcanzado entre la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (Uocra) y las cámaras empresarias del sector, que fija un incremento del 1,8% sobre los salarios vigentes al 31 de enero de 2026 y contempla, además, el pago de una suma extraordinaria no remunerativa, según informó La Nación.

En este marco, ya rigen nuevas cifras para albañiles y obreros de la construcción en todo el país. Los valores varían según la categoría laboral y la zona geográfica en la que se desempeñan.

Cómo se definen las zonas salariales

La división territorial responde a la necesidad de contemplar diferencias climáticas y de costos de vida. La Zona A incluye a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires, Tucumán, Córdoba y Santa Fe. La Zona B abarca Neuquén, Río Negro y Chubut; la Zona C, Santa Cruz; mientras que la Zona C Austral corresponde a Tierra del Fuego.

En este contexto, la grilla oficial informa cómo quedaron establecidos los jornales, con excepción de los serenos que perciben un sueldo mensual.

Zona A

Oficial especializado: $5.470 por hora

Oficial: $4.679 por hora

Medio oficial: $4.324 por hora

Ayudante: $3.980 por hora

Sereno: $723.032 mensuales

Zona B

Oficial especializado: $6.071 por hora

Oficial: $5.196 por hora

Medio oficial: $4.793 por hora

Ayudante: $4.468 por hora

Sereno: $805.489 mensuales

Zona C

Oficial especializado: $8.397 por hora

Oficial: $7.873 por hora

Medio oficial: $7.597 por hora

Ayudante: $7.377 por hora

Sereno: $1.208.753 mensuales

Zona C Austral

Oficial especializado: $10.940 por hora

Oficial: $9.358 por hora

Medio oficial: $8.648 por hora

Ayudante: $7.960 por hora

Sereno: $1.446.064 mensuales

¿De cuánto es la suma adicional de febrero para la provincia?

Además del incremento salarial, la paritaria incorporó para febrero el pago de una suma remunerativa, que alcanza a todas las categorías incluidas en el Convenio Colectivo de Trabajo N.º 76/75. Para los trabajadores comprendidos en la Zona A, donde está incluída la provincia de Tucumán, los montos establecidos son de $96.800 para serenos y ayudantes; $102.800 para los medios oficiales; $112.200 para los oficiales; y $121.800 para los oficiales especializados.

Según informó La Nación, en el acta se estableció que el pago se realizaría en dos tramos: el 50% junto con la primera quincena del mes y el resto con la liquidación de la segunda quincena.

En ese marco, se comprometieron a volver a reunirse el 19 de febrero de 2026, con el objetivo de definir eventuales ajustes salariales a partir de marzo.

Asimismo, el acuerdo contempla la continuidad de la comisión especial encargada de monitorear la evolución de la economía y del sector de la construcción, así como su impacto social. En ese marco, las partes se comprometieron a volver a reunirse el 19 de febrero de 2026 para evaluar la situación y definir los eventuales ajustes salariales que regirán desde marzo.

Temas TucumánBuenos AiresSanta FeCórdobaEl PaísUnión Obrera de la Construcción de la República ArgentinaChubutRío Negro
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
¿Cuánto cobra un electricista en enero de 2026?

¿Cuánto cobra un electricista en enero de 2026?

La industria metalúrgica perdió 17.000 puestos de trabajo en dos años

La industria metalúrgica perdió 17.000 puestos de trabajo en dos años

La industria cerró 2025 estancada y aún 9% por debajo de los niveles de 2022

La industria cerró 2025 estancada y aún 9% por debajo de los niveles de 2022

Los salarios perdieron contra la inflación en noviembre, según el INDEC

Los salarios perdieron contra la inflación en noviembre, según el INDEC

El oro seguirá siendo un refugio para inversores

El oro seguirá siendo un refugio para inversores

Lo más popular
Por qué los aviones evitan volar sobre el océano Pacífico entre América y Asia
1

Por qué los aviones evitan volar sobre el océano Pacífico entre América y Asia

¿Por qué cuesta esclarecer los crímenes narcos en Tucumán?
2

¿Por qué cuesta esclarecer los crímenes narcos en Tucumán?

Homicidios con trasfondo narco que dieron y dan que hablar en Tucumán
3

Homicidios con trasfondo narco que dieron y dan que hablar en Tucumán

Recuerdos fotográficos: así fue creciendo el Monumental de 25 de Mayo y Chile
4

Recuerdos fotográficos: así fue creciendo el "Monumental" de 25 de Mayo y Chile

El Tucumán que pocos conocen: Salto de Bernabé, una travesía exclusiva para valientes en lo profundo de La Cocha
5

El Tucumán que pocos conocen: Salto de Bernabé, una travesía exclusiva "para valientes" en lo profundo de La Cocha

La lluvia le da un respiro a Tucumán: cómo estará el tiempo este domingo en la provincia
6

La lluvia le da un respiro a Tucumán: cómo estará el tiempo este domingo en la provincia

Más Noticias
Milei volverá a Estados Unidos para liderar la Argentina Week y promover inversiones en Nueva York

Milei volverá a Estados Unidos para liderar la Argentina Week y promover inversiones en Nueva York

Por qué los aviones evitan volar sobre el océano Pacífico entre América y Asia

Por qué los aviones evitan volar sobre el océano Pacífico entre América y Asia

La lluvia le da un respiro a Tucumán: cómo estará el tiempo este domingo en la provincia

La lluvia le da un respiro a Tucumán: cómo estará el tiempo este domingo en la provincia

Clima extremo: rigen alertas naranja y amarilla por tormentas y calor en 17 provincias

Clima extremo: rigen alertas naranja y amarilla por tormentas y calor en 17 provincias

Los pronósticos de los expertos en economía para el tercer año de mandato de Javier Milei

Los pronósticos de los expertos en economía para el tercer año de mandato de Javier Milei

Homicidios con trasfondo narco que dieron y dan que hablar en Tucumán

Homicidios con trasfondo narco que dieron y dan que hablar en Tucumán

¿Por qué cuesta esclarecer los crímenes narcos en Tucumán?

¿Por qué cuesta esclarecer los crímenes narcos en Tucumán?

Recuerdos fotográficos: así fue creciendo el Monumental de 25 de Mayo y Chile

Recuerdos fotográficos: así fue creciendo el "Monumental" de 25 de Mayo y Chile

Comentarios