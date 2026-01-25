Albañiles y obreros de la construcción: ¿cuál es el aumento para los trabajadores en Tucumán?

Los trabajadores de la construcción comienzan febrero con una actualización en sus haberes. El nuevo esquema salarial surge del último acuerdo paritario alcanzado entre la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (Uocra) y las cámaras empresarias del sector, que fija un incremento del 1,8% sobre los salarios vigentes al 31 de enero de 2026 y contempla, además, el pago de una suma extraordinaria no remunerativa, según informó La Nación.
En este marco, ya rigen nuevas cifras para albañiles y obreros de la construcción en todo el país. Los valores varían según la categoría laboral y la zona geográfica en la que se desempeñan.
Cómo se definen las zonas salariales
La división territorial responde a la necesidad de contemplar diferencias climáticas y de costos de vida. La Zona A incluye a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires, Tucumán, Córdoba y Santa Fe. La Zona B abarca Neuquén, Río Negro y Chubut; la Zona C, Santa Cruz; mientras que la Zona C Austral corresponde a Tierra del Fuego.
En este contexto, la grilla oficial informa cómo quedaron establecidos los jornales, con excepción de los serenos que perciben un sueldo mensual.
Zona A
Oficial especializado: $5.470 por hora
Oficial: $4.679 por hora
Medio oficial: $4.324 por hora
Ayudante: $3.980 por hora
Sereno: $723.032 mensuales
Zona B
Oficial especializado: $6.071 por hora
Oficial: $5.196 por hora
Medio oficial: $4.793 por hora
Ayudante: $4.468 por hora
Sereno: $805.489 mensuales
Zona C
Oficial especializado: $8.397 por hora
Oficial: $7.873 por hora
Medio oficial: $7.597 por hora
Ayudante: $7.377 por hora
Sereno: $1.208.753 mensuales
Zona C Austral
Oficial especializado: $10.940 por hora
Oficial: $9.358 por hora
Medio oficial: $8.648 por hora
Ayudante: $7.960 por hora
Sereno: $1.446.064 mensuales
¿De cuánto es la suma adicional de febrero para la provincia?
Además del incremento salarial, la paritaria incorporó para febrero el pago de una suma remunerativa, que alcanza a todas las categorías incluidas en el Convenio Colectivo de Trabajo N.º 76/75. Para los trabajadores comprendidos en la Zona A, donde está incluída la provincia de Tucumán, los montos establecidos son de $96.800 para serenos y ayudantes; $102.800 para los medios oficiales; $112.200 para los oficiales; y $121.800 para los oficiales especializados.
Según informó La Nación, en el acta se estableció que el pago se realizaría en dos tramos: el 50% junto con la primera quincena del mes y el resto con la liquidación de la segunda quincena.
En ese marco, se comprometieron a volver a reunirse el 19 de febrero de 2026, con el objetivo de definir eventuales ajustes salariales a partir de marzo.
Asimismo, el acuerdo contempla la continuidad de la comisión especial encargada de monitorear la evolución de la economía y del sector de la construcción, así como su impacto social. En ese marco, las partes se comprometieron a volver a reunirse el 19 de febrero de 2026 para evaluar la situación y definir los eventuales ajustes salariales que regirán desde marzo.