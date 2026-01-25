Conocé cuáles son las mejores lunas para teñirte el pelo

Teñirse el pelo no es solo una cuestión estética: para muchas personas es un ritual de renovación, un gesto de transformación o una manera de reconectar con su imagen. Si alguna vez sentiste que un color te quedó mejor “porque sí”, puede que, sin saberlo, te hayas teñido en una fase lunar favorable.
A continuación, te contamos cuáles son las mejores lunas para teñirte el pelo, cuáles conviene evitar y cómo aprovechar al máximo la energía lunar para lograr el resultado que buscás.
¿Por qué la Luna influiría en el color del pelo?
Aunque la ciencia no respalda estas creencias de forma estricta, quienes siguen la cosmética lunar aseguran que la Luna influye en distintos aspectos del cabello, del mismo modo que lo hace con las mareas o los ciclos naturales.
Según estas tradiciones, la Luna puede afectar a:
La porosidad del cabello, clave para que el tinte penetre y se fije.
El nivel de hidratación natural, que influye en el brillo del color.
El ritmo de crecimiento, determinante para la aparición de raíces.
La retención del pigmento, sobre todo en cabellos rebeldes o muy porosos.
Con esto en cuenta, hay fases lunares claramente más favorables para teñirse… y otras que conviene evitar.
La mejor fase lunar para teñirte: Luna Creciente
La Luna Creciente, el período entre la Luna Nueva y la Luna Llena, es considerada la mejor fase para teñirse el pelo. Simboliza crecimiento, expansión e intensidad, por lo que todo lo que se hace en esta etapa tiende a afianzarse.
¿Por qué teñirse en Luna Creciente?
El cabello está más receptivo al pigmento.
El color queda más vibrante y luminoso.
El tinte dura más tiempo sin apagarse.
El pelo se siente más fuerte tras el proceso químico.
Es una fase ideal para cambios de look importantes o primeras coloraciones.
¿Para quién es ideal?
Personas que quieren que el color dure más.
Cabellos opacos, dañados o teñidos previamente.
Quienes buscan tonos intensos, profundos o brillantes.
Cambios radicales de color.
Teñirse en Luna Llena: resultados potentes y llamativos
La Luna Llena representa el punto máximo de energía. No es una fase sutil, sino intensa, por lo que puede potenciar colores impactantes y muy visibles.
¿Por qué elegir la Luna Llena?
El color queda más saturado y poderoso.
Aporta un brillo notable al cabello.
Es ideal para tonos fantasía como rojos, violetas, azules o rosas.
Recomendado si…
Tenés el cabello grueso y resistente.
Buscás un cambio que no pase desapercibido.
Vas a hacer técnicas como balayage, babylights o money piece, que necesitan reflejar luz.
Luna Menguante: cuándo teñirse si querés que el color dure menos
No todas las personas buscan un tinte duradero. Si te gusta cambiar seguido, experimentar o usar baños de color, la Luna Menguante (entre la Luna Llena y la Nueva) es la fase más adecuada.
Qué ocurre al teñirse en Luna Menguante
El color se fija de forma más suave.
El tinte se va antes.
Es ideal para tonos temporales o pruebas sin compromiso.
Facilita que el cabello se desprenda de pigmentos anteriores.
Perfecta si…
Usás coloraciones semipermanentes.
Tenés el cabello muy poroso.
Querés un resultado delicado, natural o sutil.
Luna Nueva: la fase que conviene evitar
La Luna Nueva es una etapa de descanso energético e introspección. En cosmética lunar, no se recomienda para tintes permanentes o cambios importantes.
¿Por qué no teñirse en Luna Nueva?
El color puede quedar apagado o plano.
El cabello luce con menos brillo.
El pigmento se fija peor.
El tono se desgasta más rápido.
¿Cuándo podría tener sentido?
Si buscás un cambio muy natural.
Para un efecto apenas perceptible.
Para probar un color sin compromiso.
Aun así, lo ideal es esperar a que la Luna comience a crecer.
Días raíz y días hoja: el detalle que potencia el resultado
Además de la fase lunar, la cosmética biodinámica tiene en cuenta el signo zodiacal por el que transita la Luna.
Días raíz (signos de Tierra: Tauro, Virgo, Capricornio)
El color dura más.
El cabello se fortalece.
Ideales para tintes permanentes.
Días hoja (signos de Agua: Cáncer, Escorpio, Piscis)
El cabello está más hidratado.
El tinte queda más brillante.
Perfectos para mechas y reflejos.
La mejor combinación: Luna Creciente + día raíz o día hoja.
Consejos finales para teñirte según la Luna
Para un color duradero: Luna Creciente o Llena + día raíz.
Para más luminosidad: Luna Creciente + día hoja.
Para experimentar: Luna Menguante.
Evitá la Luna Nueva en cambios drásticos.
Hidratá el cabello dos días antes del tinte.
No uses aceites el mismo día de la coloración.
Si usás henna, la Luna Creciente potencia el brillo y la profundidad del tono.
Teñirte según la Luna no es una regla estricta, sino una guía ancestral que muchas personas siguen para lograr resultados más armónicos. Si te gusta experimentar y conectar con los ciclos naturales, puede convertirse en tu mejor aliada.