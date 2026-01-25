Industria automotriz 2026: claves para competir en un año decisivo

“Cuando se compara a la Argentina con Brasil y México, la diferencia no está solo en la escala productiva, sino también en la previsibilidad y en la capacidad de planificar talento a mediano y largo plazo. En ese punto, la gestión de personas se vuelve un factor tan estratégico como la inversión en tecnología”, señaló Ariel Bonanno, Key Account Manager de la división Automotriz de Adecco Argentina.