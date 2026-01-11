El boom real estate lifestyle

Según explicó Eva Schvabbauer, broker inmobiliaria dueña de Evabauer Real Estate, tras varios años de crisis y estancamiento que comenzaron en 2018 y tocaron su punto más bajo entre 2019 y 2020, el sector inició en 2024 una recuperación lenta pero sostenida, que empezó a consolidarse en 2025. “La incipiente estabilidad económica y la reaparición de los créditos hipotecarios generan hoy un escenario muy alentador”, señaló. En ese contexto, el foco de los desarrollos ya no está puesto únicamente en los metros cuadrados, sino en la propuesta de vida que ofrecen: cómo se habita el espacio, qué dinámicas promueve y qué tipo de comunidad construye: “hoy el real estate ya no vende metros, vende calidad de vida”.