Al mal tiempo: Tucumán es para sacar balcones

Nosotros los tucumanos pasamos de esas mentiras felices y lucrativas. No nos falta imaginación pero somos, desde el punto de vista turístico, gente literal. Nuestra aristotélica oficina turística lo sabe y las propagandas son desde hace siglos mayormente una combinación de cerros y sonrisas. A este respecto un amigo del caballo, que tiene una pasión por las cabalgatas que supone contagiosa, transmite en vivo sus descensos de digamos La Ciénaga y acompaña el streaming bamboleante con descripciones (necesarias por otra parte ya que se imagina usted que es como estar en el carajo de un barco durante una tormenta) y exclamaciones tucupatriotas: “¡Mirá lo que es eso!” “Saliendo de la casa de la viejita subiendo con el tobiano”. Al caballo del caso tampoco se lo ve. Pero en un capítulo reciente logró una fabulosa luna estable que hacía como un meandro de luz sobre La Angostura. Afortunadamente fue en silencio, no sé si por sueño. Pensé en Atahualpa y que podríamos poner entre nuestras ofertas de turismo (especialmente en Verona, como si fuese un paquete como hacen los saltelños que ofrecen el Glaciar Perito Moreno y la Quebrada de Humahuaca) “Si Julieta es el sol, la luna es tucumana: visitas guiadas”.