Operativos municipales contra el dengue: el Plan Integral Antimosquito llega hoy al Barrio Alberdi

La Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Municipalidad de San Miguel de Tucumán sigue reforzando los operativos sanitarios en barrios de la ciudad, destinados a prevenir la reproducción del mosquito que transmite dengue.
Esta semana, el Plan Integral Antimosquito (PIA) llega a los barrios Alberdi, San Carlos, Parodi y Villa Angelina, donde se instalarán contenedores para que los vecinos depositen objetos en desuso que puedan acumular agua y convertirse en criaderos del Aedes aegypti, vector de la enfermedad.
El PIA se complementa con una serie de trabajos de control focal a cargo de promotores ambientales, quienes revisan patios, galerías y jardines para ayudar a los vecinos a eliminar cacharros de sus viviendas; y con las campañas de concientización de la Posta de Salud Ambiental “Cortá con el dengue”.
Hoy, el programa se instalará en el Barrio Alberdi, donde en Thomas Edison y Tomás Guido se instalarán los contenedores para depositar cacharros y se montará la posta de salud. Además, desde las 9 y en el marco del control focal, los agentes recorrerán calles Tomás Guido, 16/27 SO, avenida Circunvalación, Leguisamo, Gutenberg, pasaje Roca, Thomas Edison, Carlos Finlay y Berutti.