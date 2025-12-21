El consumo masivo sigue en retroceso y consolida un cambio en los hábitos de compra

En este contexto, el consumo sigue funcionando como un indicador sensible del ajuste económico. Se observa un patrón marcado por menos compras, mayor cautela y cambios estructurales en los hábitos de los hogares. Entre ellos, se destacan las compras más frecuentes pero de menor monto, la reducción del stockeo y una fuerte migración hacia marcas más económicas, promociones y envases pequeños. El fenómeno del downtrading se extiende a la mayoría de las categorías.