La morosidad de las familias se disparó al nivel más alto en 15 años y triplica la de las empresas

La mora bancaria de los hogares llegó al 7,8% en octubre y se ubicó en su punto más elevado desde 2010, según el Banco Central. La irregularidad del crédito a empresas fue del 1,9%.

. . / FREEPIK
Hace 1 Hs

Las dificultades de las familias argentinas para cumplir con sus compromisos financieros quedaron reflejadas en los últimos datos oficiales del sistema bancario. En octubre de 2025, la morosidad de los préstamos a los hogares alcanzó el 7,8%, el nivel más alto de los últimos 15 años, y se triplicó en comparación con el mismo mes de 2024, cuando se ubicaba en el 2,5%.

La información surge del Informe sobre Bancos del Banco Central de la República Argentina (BCRA), que advierte sobre un deterioro general de la calidad de cartera en el sistema financiero nacional. En términos globales, la irregularidad del crédito al sector privado subió a 4,5% del total de la cartera en octubre, lo que implicó un aumento de 0,4 puntos porcentuales respecto de septiembre.

El informe revela además una marcada diferencia entre la situación financiera de los hogares y la de las empresas. Mientras que la mora de las familias se ubicó en 7,8%, la morosidad de los préstamos a empresas fue del 1,9%, lo que significa que la irregularidad de los hogares más que cuadruplica a la del sector corporativo. Aun así, el dato de las empresas también mostró un deterioro: en octubre de 2024 la mora era del 0,7%, por lo que más que se duplicó en un año.

En cuanto a la estructura del crédito, el BCRA detalló que la exposición bruta del sistema financiero al sector privado creció levemente y alcanzó el 43,8% del activo total. Al desagregar por tipo de deudor, los préstamos a empresas representaron el 24% del activo, mientras que el crédito a las familias alcanzó el 19,9%. El organismo aclaró que estas estadísticas son provisorias y están sujetas a eventuales rectificaciones.

Respecto de la evolución del financiamiento, el saldo real del crédito en pesos al sector privado aumentó 0,9% en octubre, impulsado principalmente por las líneas con garantía real. Considerando tanto moneda nacional como extranjera, el crédito total al sector privado creció 0,6% mensual, con incrementos tanto en los préstamos a empresas como a hogares.

Dentro del segmento de las familias, se destacó el desempeño de los créditos hipotecarios, que avanzaron 4% en términos reales, y de los prendarios, con una suba del 1,7%. En contraste, los depósitos del sector privado en pesos registraron una caída real del 4,5% en octubre, mientras que los depósitos en moneda extranjera aumentaron 3,2%.

El Banco Central subrayó la relevancia de estos datos por el impacto que la creciente morosidad puede tener tanto en la economía familiar como en la estabilidad del sistema financiero. Un aumento sostenido de la mora suele traducirse en mayores previsiones por incobrabilidad para los bancos y en una menor predisposición a otorgar nuevos créditos.

No obstante, el informe destaca que, pese al deterioro de la cartera, el sistema financiero mantiene una sólida cobertura de riesgos. En octubre, el saldo de previsiones totales representó el 101% de la cartera en situación irregular, lo que implica que las entidades cuentan con reservas suficientes para cubrir la totalidad de los créditos problemáticos. Además, esas previsiones equivalieron al 4,6% del crédito total al sector privado, con un leve incremento frente al mes anterior.

Temas Banco Central de la República Argentina
