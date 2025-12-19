La morosidad de las familias se disparó al nivel más alto en 15 años y triplica la de las empresas

El informe revela además una marcada diferencia entre la situación financiera de los hogares y la de las empresas. Mientras que la mora de las familias se ubicó en 7,8%, la morosidad de los préstamos a empresas fue del 1,9%, lo que significa que la irregularidad de los hogares más que cuadruplica a la del sector corporativo. Aun así, el dato de las empresas también mostró un deterioro: en octubre de 2024 la mora era del 0,7%, por lo que más que se duplicó en un año.