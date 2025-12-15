EN VIVO: seguí el minuto a minuto de la Fiesta del Deporte 2025

Los encargados de la decisión
El jurado que definirá al deportista tucumano de 2025 está integrado por 55 referentes del periodismo y del ámbito deportivo provincial, entre periodistas de LA GACETA, otros medios y autoridades del deporte. Todos ellos serán los encargados de evaluar el recorrido anual de los 25 nominados.
La votación se realiza desde las 18 bajo la supervisión del escribano público Álvaro Sobrecasas y, si se produce un empate, la decisión final quedará en manos de los editores de Deportes de LA GACETA, Alejandra Casas Cau y Bruno Farano.
Menciones especiales
La Fiesta del Deporte 2025 también reconocerá seis historias que dejaron huella durante la temporada. El Premio a la Trayectoria será para Roberto Albornoz, mientras que Ignacio Nardolillo será distinguido en hockey y Mercedes Paz recibirá un homenaje por su rol clave al frente de la Billie Jean King Cup y el recambio del tenis femenino argentino.
Además, cinco representantes tucumanos del rugby (Tomás Albornoz, Mateo Carreras, Thomas Gallo, Francisco Coria Marchetti y Gonzalo García) serán reconocidos por su presencia en la elite mundial. La última mención será para Javier Fernández Figueroa y Leonardo Broczkowski, protagonistas de la histórica travesía que unió ambas orillas del Río de la Plata.
Los 25 nominados
Los deportistas distinguidos en cada categoría son:
- Ezequiel Chavarría (Atletismo)
- Lorenzo Liverani (Automovilismo)
- Pablo Osores (Básquet)
- Rodrigo “C4” Ruiz (Boxeo)
- Carlos Castillo (Ciclismo)
- Pablo Lencina (Fútbol)
- Franco Ferroni (Futsal)
- Mariano Malmierca (h) (Golf)
- Eduardo Morales (Handball)
- Lourdes Solórzano (Hípismo)
- Rocío Campero (Hockey)
- María Emilia Filgueira (Mountain bike)
- José María Mercado (Motociclismo)
- Juan Pablo Torres (Natación)
- Gonzalo Zamora y Martín Rey (Pádel)
- Anbar Victoria Acevedo (Patín)
- Estanislao Colombres (Pato)
- Gonzalo Paz Posse (Polo)
- Mateo Pasquini (Rugby)
- Daniela González Fanjul (Sóftbol)
- Analía Quiroga (Taekwondo)
- Máximo Zetune (Tenis)
- Joaquín Cisneros (Tiro)
- Facundo Morán (Turf)
- Julieta Medina Sarmiento (Vóley)
