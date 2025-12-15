Secciones
EN VIVO: seguí el minuto a minuto de la Fiesta del Deporte 2025

GALARDÓN. El premio mayor de la Fiesta del Deporte espera al atleta que será distinguido esta noche como el mejor deportista tucumano de 2025. GALARDÓN. El premio mayor de la Fiesta del Deporte espera al atleta que será distinguido esta noche como el mejor deportista tucumano de 2025.

La ceremonia se pone en marcha desde las 18 con el trabajo del jurado y continuará a partir de las 20 con la gala principal en el Sheraton Hotel Tucumán, donde se conocerá al deportista tucumano del año y se entregarán las menciones especiales.

Hace 2 Min
13:16 hs

Los encargados de la decisión

El jurado que definirá al deportista tucumano de 2025 está integrado por 55 referentes del periodismo y del ámbito deportivo provincial, entre periodistas de LA GACETA, otros medios y autoridades del deporte. Todos ellos serán los encargados de evaluar el recorrido anual de los 25 nominados.

La votación se realiza desde las 18 bajo la supervisión del escribano público Álvaro Sobrecasas y, si se produce un empate, la decisión final quedará en manos de los editores de Deportes de LA GACETA, Alejandra Casas Cau y Bruno Farano.

11:46 hs

Menciones especiales

La Fiesta del Deporte 2025 también reconocerá seis historias que dejaron huella durante la temporada. El Premio a la Trayectoria será para Roberto Albornoz, mientras que Ignacio Nardolillo será distinguido en hockey y Mercedes Paz recibirá un homenaje por su rol clave al frente de la Billie Jean King Cup y el recambio del tenis femenino argentino.

Además, cinco representantes tucumanos del rugby (Tomás Albornoz, Mateo Carreras, Thomas Gallo, Francisco Coria Marchetti y Gonzalo García) serán reconocidos por su presencia en la elite mundial. La última mención será para Javier Fernández Figueroa y Leonardo Broczkowski, protagonistas de la histórica travesía que unió ambas orillas del Río de la Plata.

11:39 hs

Los 25 nominados

Los deportistas distinguidos en cada categoría son:

- Ezequiel Chavarría (Atletismo)

- Lorenzo Liverani (Automovilismo)

- Pablo Osores (Básquet)

- Rodrigo “C4” Ruiz (Boxeo)

- Carlos Castillo (Ciclismo)

- Pablo Lencina (Fútbol)

- Franco Ferroni (Futsal)

- Mariano Malmierca (h) (Golf)

- Eduardo Morales (Handball)

- Lourdes Solórzano (Hípismo)

- Rocío Campero (Hockey)

- María Emilia Filgueira (Mountain bike)

- José María Mercado (Motociclismo)

- Juan Pablo Torres (Natación)

- Gonzalo Zamora y Martín Rey (Pádel)

- Anbar Victoria Acevedo (Patín)

- Estanislao Colombres (Pato)

- Gonzalo Paz Posse (Polo)

- Mateo Pasquini (Rugby)

- Daniela González Fanjul (Sóftbol)

- Analía Quiroga (Taekwondo)

- Máximo Zetune (Tenis)

- Joaquín Cisneros (Tiro)

- Facundo Morán (Turf)

- Julieta Medina Sarmiento (Vóley)

Podes elegir a tu Deportista del Año haciendo click acá

Lo que tenés que saber

La Fiesta del Deporte 2025 se celebra este lunes en el Sheraton Hotel Tucumán y reúne a los 25 atletas nominados por su desempeño a lo largo de la temporada. La ceremonia reconoce a deportistas tucumanos que compitieron en la provincia o representaron a Tucumán en el ámbito nacional, y culminará con la entrega del premio al mejor del año.

La definición estará a cargo de un jurado integrado por 55 referentes del periodismo y del deporte provincial, con votación supervisada por escribano público. Además del galardón principal, se entregarán menciones especiales que destacan trayectorias, proyección y hazañas que marcaron el deporte tucumano en 2025.

