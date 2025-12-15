EN VIVO: seguí el minuto a minuto de la Fiesta del Deporte 2025

13:16 hs

Los encargados de la decisión

El jurado que definirá al deportista tucumano de 2025 está integrado por 55 referentes del periodismo y del ámbito deportivo provincial, entre periodistas de LA GACETA, otros medios y autoridades del deporte. Todos ellos serán los encargados de evaluar el recorrido anual de los 25 nominados.

La votación se realiza desde las 18 bajo la supervisión del escribano público Álvaro Sobrecasas y, si se produce un empate, la decisión final quedará en manos de los editores de Deportes de LA GACETA, Alejandra Casas Cau y Bruno Farano.