EN VIVO: María Emilia Filgueira es la ganadora del Deportista del Año

14:53 hs

Perfil de los nominados

Atletismo – Ezequiel Chavarría: ganó los 25 kilómetros de LA GACETA y subió al podio nacional en la Maratón de Buenos Aires. Tuvo actuaciones sobresalientes en las principales competencias de fondo del país.

Automovilismo – Lorenzo Liverani: se consagró campeón santiagueño en IAME 60 y del Rotax Grand National en Micro Max. Fue subcampeón en la Gran Final Argentina Rotax y se consolidó como una promesa nacional.

Básquet – Pablo Osores: fue pieza clave de Talleres para alcanzar la final por el ascenso, con 17,2 puntos de promedio. Actualmente compite en la Liga Argentina tras pasar por Atlético Pilar y Amancay.

Boxeo – Rodrigo “C4” Ruiz: conquistó los títulos Sudamericano y Latino IBF en supergallo y acumuló 23 victorias. Sumó su primera experiencia internacional al pelear en Rusia.

Ciclismo – Carlos Castillo: ganó múltiples competencias regionales en categorías Elite y Máster, incluido el GP Ciudad de Concepción. Obtuvo la medalla de bronce en el Campeonato Argentino de Ruta.

Fútbol – Pablo Lencina: capitaneó a Graneros en la conquista de la Región Norte del Torneo Regional Federal Amateur y fue elegido el mejor arquero del año.

Futsal – Franco Ferroni: ganó la Copa Nacional en Italia como MVP y goleador; en Argentina fue campeón de la Elite 1 con Cariocas. Integra la Selección Tucumana y juega en la A2 Elite italiana.

Golf – Mariano Malmierca (h): campeón del 130° Campeonato Argentino de Aficionados. También ganó la categoría aficionados en el Abierto del Norte y en el Torneo Norelli Brokers.

Handball – Eduardo Morales: fue campeón local como jugador e integró un equipo paraguayo en el Panamericano. Como DT llevó al equipo femenino de Ladrícer al subcampeonato del Apertura.

Hipismo – Lourdes Solórzano: campeona de los regionales de Santiago del Estero y Don Vicente, con destacadas actuaciones en 1,30 metros. Fue cuarta en la final del Campeonato Valla Uno, en Córdoba.

Hockey – Rocío Campero: pieza clave en el bicampeonato de Natación y Gimnasia, con goles en semifinales y finales. Cerró el año logrando su primer título con el club.

Mountain bike – María Emilia Filgueira: campeona mundial Máster de XCO en Australia y campeona sudamericana en Chile. Además, ganó el Rally Trasmontaña en Damas Elite.

Motociclismo – José María Mercado: ganador del Rally Trasmontaña y tetracampeón del Enduro Classics Series. Compitió en el GNCC de Estados Unidos y fue quinto en el Argentino de Enduro.

Natación – Juan Pablo Torres: mejoró 15 récords provinciales y cinco del NOA. Fue tercero en los 100 metros espalda del Campeonato Nacional.

Pádel – Gonzalo Zamora y Martín Key: campeones del Torneo Argentino Amateur y pareja número uno de Tucumán. Ganaron el Panamericano Amateur por equipos con la Selección Argentina.

Patín – Anbar Victoria Acevedo: subcampeona en la Artistic International Series y cuarta en el Panamericano. Fue campeona en los cuatro torneos provinciales del año.

Pato – Estanislao Colombres: campeón y jugador destacado en la Equestrian Week y en el Torneo Día de la Bandera. Participó del Torneo Nacional Remonta y Veterinaria.

Polo – Gonzalo Paz Posse: campeón, figura y goleador de los torneos Apertura y Oasis en Tapia. Se destacó en la Copa República con La Arisca.

Rugby – Mateo Pasquini: campeón del Regional del NOA con Tucumán Rugby, con un try decisivo en la final. También se destacó con la franquicia Tarucas.

Sóftbol – Daniela González Fanjul: obtuvo dos títulos locales con FACDEF y fue subcampeona del Torneo Proyección con la Selección Argentina. Integra el plantel mayor.

Taekwondo – Analía Quiroga: campeona mundial de lucha y medalla de bronce en figuras en el Mundial ITF de Barcelona.

Tenis – Máximo Zeitune: logró su segundo título profesional en dobles en el M15 de Santiago de Chile. Consiguió su primer triunfo en Challenger y está 822° en el ranking ATP.

Tiro – Joaquín Cisneros: subcampeón de las Américas y medallista de plata en los Juegos Panamericanos de Asunción. Campeón nacional por equipos y nominado a los Premios Olimpia.

Turf – Facundo Morán: ganador de los clásicos “Aniversario de la Caja Popular” y “Batalla de Tucumán”. Fue segundo en el “Irineo Leguisamo”.

Vóley – Julieta Medina Sarmiento: disputó el Mundial U19 y fue convocada a la Selección Mayor con 16 años. Jugará la próxima Liga Nacional A1 tras ser campeona local.

