EN VIVO: María Emilia Filgueira es la ganadora del Deportista del Año

María Emilia Filgueira es la ganadora del Deportista del Año
La biker se quedó con el premio mayor luego de recibir 10 votos por parte del jurado.
Anbar Victoria Acevedo es la ganadora del Premio de La Gente
Después de una votación en la que participaron más de 3.000, la patinadora se quedó con el Premio de La Gente con un 15% de los votos.
Premio a la trayectoria
Roberto Albornoz fue distinguido con un premio especial debido a su aporte la historia del fútbol tucumano.
Distinción de rugby
Mateo Pasquini recibió su premio.
Distinción a Polo
Gonzalo Paz Posse recibió el premio.
Distinción a voley
Julieta Medina Sarmiento fue distinguida con el "canillita".
Distinción a Tiro y Turf
Joaquín Cisneros y Facundo Morán fueron distinguidos.
Distinción a taekwondo y tenis
Recibieron Analía Quiroga y Máximo Zeitune.
Mención especial a Natación en Aguas Abiertas
Lo recibieron Javier Fernández Figueroa y Leonardo Broczkowski fueron distinguidos por el Cruce del Río de La Plata.
Distinción a Softbol
Lo recibió Daniela González Fanjul.
Distinción a Patín y Pato
Anbar Victoria Acevedo y Estanislao Colombres fueron distinguidos.
Mención para los Pumas tucumanos
Thomas Gallo, Mateo Carreras, Francisco Coria Marchetti, Tomás Albornoz y Gonzalo García fueron distinguidos.
Distinción a Pádel
Los elegidos son Gonzalo Zamora y Martín Rey.
Distinción a Natación
Recibió Juan Pablo Torres.
Distinciones a hockey y Mountain Bike
Rocio Campero y María Emilia Filgueira recibieron sus "canillitas".
Mercedes Paz fue distinguida con una mención especial
"Mecha" es reconocida por su trabajo transformador al frente del equipo nacional de la Billie Jean King Cup.
Handball e Hipismo fueron distinguidos
Eduardo Morales y Lourdes Solórzano ganaron sus respectivos premios.
Ganadores de fútbol, futsal y golf
Pablo Lencina, Franco Ferroni y Mariano Malmierca hijo ganaron en sus categorías.
Mención especial para Hockey
Lo recibió Ignacio Nardolillo, por su participación en Los Leones.
Distinción a ciclismo
Carlos Castillo subió al escenario para recibir el "Canillita".
Distinción a básquet y a boxeo
Pablo Osores y Rodrigo C4 Ruiz recibieron sus distinciones.
Distinciones para Atletismo y Automovilismo
Los elegidos son Ezequiel Chavarría y Lorenzo Liverani
Ya comenzó la fiesta del deporte
Desde las 19.30, comenzó el evento en el hotel Sheraton.
Perfil de los nominados
Atletismo – Ezequiel Chavarría: ganó los 25 kilómetros de LA GACETA y subió al podio nacional en la Maratón de Buenos Aires. Tuvo actuaciones sobresalientes en las principales competencias de fondo del país.
Automovilismo – Lorenzo Liverani: se consagró campeón santiagueño en IAME 60 y del Rotax Grand National en Micro Max. Fue subcampeón en la Gran Final Argentina Rotax y se consolidó como una promesa nacional.
Básquet – Pablo Osores: fue pieza clave de Talleres para alcanzar la final por el ascenso, con 17,2 puntos de promedio. Actualmente compite en la Liga Argentina tras pasar por Atlético Pilar y Amancay.
Boxeo – Rodrigo “C4” Ruiz: conquistó los títulos Sudamericano y Latino IBF en supergallo y acumuló 23 victorias. Sumó su primera experiencia internacional al pelear en Rusia.
Ciclismo – Carlos Castillo: ganó múltiples competencias regionales en categorías Elite y Máster, incluido el GP Ciudad de Concepción. Obtuvo la medalla de bronce en el Campeonato Argentino de Ruta.
Fútbol – Pablo Lencina: capitaneó a Graneros en la conquista de la Región Norte del Torneo Regional Federal Amateur y fue elegido el mejor arquero del año.
Futsal – Franco Ferroni: ganó la Copa Nacional en Italia como MVP y goleador; en Argentina fue campeón de la Elite 1 con Cariocas. Integra la Selección Tucumana y juega en la A2 Elite italiana.
Golf – Mariano Malmierca (h): campeón del 130° Campeonato Argentino de Aficionados. También ganó la categoría aficionados en el Abierto del Norte y en el Torneo Norelli Brokers.
Handball – Eduardo Morales: fue campeón local como jugador e integró un equipo paraguayo en el Panamericano. Como DT llevó al equipo femenino de Ladrícer al subcampeonato del Apertura.
Hipismo – Lourdes Solórzano: campeona de los regionales de Santiago del Estero y Don Vicente, con destacadas actuaciones en 1,30 metros. Fue cuarta en la final del Campeonato Valla Uno, en Córdoba.
Hockey – Rocío Campero: pieza clave en el bicampeonato de Natación y Gimnasia, con goles en semifinales y finales. Cerró el año logrando su primer título con el club.
Mountain bike – María Emilia Filgueira: campeona mundial Máster de XCO en Australia y campeona sudamericana en Chile. Además, ganó el Rally Trasmontaña en Damas Elite.
Motociclismo – José María Mercado: ganador del Rally Trasmontaña y tetracampeón del Enduro Classics Series. Compitió en el GNCC de Estados Unidos y fue quinto en el Argentino de Enduro.
Natación – Juan Pablo Torres: mejoró 15 récords provinciales y cinco del NOA. Fue tercero en los 100 metros espalda del Campeonato Nacional.
Pádel – Gonzalo Zamora y Martín Key: campeones del Torneo Argentino Amateur y pareja número uno de Tucumán. Ganaron el Panamericano Amateur por equipos con la Selección Argentina.
Patín – Anbar Victoria Acevedo: subcampeona en la Artistic International Series y cuarta en el Panamericano. Fue campeona en los cuatro torneos provinciales del año.
Pato – Estanislao Colombres: campeón y jugador destacado en la Equestrian Week y en el Torneo Día de la Bandera. Participó del Torneo Nacional Remonta y Veterinaria.
Polo – Gonzalo Paz Posse: campeón, figura y goleador de los torneos Apertura y Oasis en Tapia. Se destacó en la Copa República con La Arisca.
Rugby – Mateo Pasquini: campeón del Regional del NOA con Tucumán Rugby, con un try decisivo en la final. También se destacó con la franquicia Tarucas.
Sóftbol – Daniela González Fanjul: obtuvo dos títulos locales con FACDEF y fue subcampeona del Torneo Proyección con la Selección Argentina. Integra el plantel mayor.
Taekwondo – Analía Quiroga: campeona mundial de lucha y medalla de bronce en figuras en el Mundial ITF de Barcelona.
Tenis – Máximo Zeitune: logró su segundo título profesional en dobles en el M15 de Santiago de Chile. Consiguió su primer triunfo en Challenger y está 822° en el ranking ATP.
Tiro – Joaquín Cisneros: subcampeón de las Américas y medallista de plata en los Juegos Panamericanos de Asunción. Campeón nacional por equipos y nominado a los Premios Olimpia.
Turf – Facundo Morán: ganador de los clásicos “Aniversario de la Caja Popular” y “Batalla de Tucumán”. Fue segundo en el “Irineo Leguisamo”.
Vóley – Julieta Medina Sarmiento: disputó el Mundial U19 y fue convocada a la Selección Mayor con 16 años. Jugará la próxima Liga Nacional A1 tras ser campeona local.
Historia del premio
Con más de dos décadas de historia, la Fiesta del Deporte fue reconociendo a grandes referentes de distintas disciplinas y dejó un recorrido marcado por la diversidad del deporte tucumano. Desde el rugby y el automovilismo hasta el fútbol, el golf y los deportes individuales, el galardón fue cambiando de manos y construyendo una identidad propia.
El máximo ganador es Andrés “Pigu” Romero, con tres premios consecutivos en golf, mientras que otros nombres como Luis Miguel “Pulguita” Rodríguez, Nicolás Sánchez y Joaquín Cisneros forman parte de un historial que refleja talento, continuidad y protagonismo provincial.
Los encargados de la decisión
El jurado que definirá al deportista tucumano de 2025 está integrado por 55 referentes del periodismo y del ámbito deportivo provincial, entre periodistas de LA GACETA, otros medios y autoridades del deporte. Todos ellos serán los encargados de evaluar el recorrido anual de los 25 nominados.
La votación se realiza desde las 18 bajo la supervisión del escribano público Álvaro Sobrecasas y, si se produce un empate, la decisión final quedará en manos de los editores de Deportes de LA GACETA, Alejandra Casas Cau y Bruno Farano.
Menciones especiales
La Fiesta del Deporte 2025 también reconocerá seis historias que dejaron huella durante la temporada. El Premio a la Trayectoria será para Roberto Albornoz, mientras que Ignacio Nardolillo será distinguido en hockey y Mercedes Paz recibirá un homenaje por su rol clave al frente de la Billie Jean King Cup y el recambio del tenis femenino argentino.
Además, cinco representantes tucumanos del rugby (Tomás Albornoz, Mateo Carreras, Thomas Gallo, Francisco Coria Marchetti y Gonzalo García) serán reconocidos por su presencia en la elite mundial. La última mención será para Javier Fernández Figueroa y Leonardo Broczkowski, protagonistas de la histórica travesía que unió ambas orillas del Río de la Plata.