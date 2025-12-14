Al mal tiempo: cuando Borges fue a Punta Mogotes

No negaré que la unánime multitud me intimidó. Vi padres instruyendo a sus hijos en la compleja ciencia de saltar olas; vi adolescentes que creían, con razón, que el verano les pertenecía; vi ancianos que miraban el horizonte como si recordaran otro mar, uno que ya solo existe en la memoria. Allí estaban todas las caligrafías humanas: los viejos de panzas rotundas, los jóvenes inmortales porque no sabían qué era la muerte. Me conmovió su perfecta indiferencia hacia la solemnidad. En Mogotes nadie pretendía ser admirable y quizá por eso mismo lo eran. Un yogur “la vascongada” me recordó la broma de mi risueño amigo. El mar, el cielo del Viking, era una espuma oscura, ruidosa y helada se mezclaban con textos orales del tipo” ¡Chuii, hay que ir a Brasil”