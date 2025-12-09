EN VIVO: llega Pérez Castro y el futuro futbolístico de San Martín comienza a definirse

Durante varios días, la vida interna de San Martín giró alrededor de una sola espera: la llegada de Facundo Pérez Castro. No se trata de un nombre más ni de un viaje más. Su arribo marca el momento en que el club dejaría atrás las conjeturas para entrar de lleno en la etapa de decisiones.

A partir de este martes, con el nuevo Director Deportivo instalado en Tucumán, comenzará el reordenamiento real: el futuro de Mariano Campodónico, el diseño del plantel 2026 y la primera gran definición del nuevo ciclo.