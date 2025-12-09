Secciones
EN VIVO: llega Pérez Castro y el futuro futbolístico de San Martín comienza a definirse

DEFINICIONES. Campodónico y la nueva CD tuvieron un contacto la semana pasada. Hoy podría quedar definido su futuro. DEFINICIONES. Campodónico y la nueva CD tuvieron un contacto la semana pasada. Hoy podría quedar definido su futuro. Prensa CASM

El Director Deportivo se reunirá hoy con Mariano Campodónico; le comunicaría que que no forma parte del plan que tienen en La Ciudadela para este año.

Hace 26 Min
11:15 hs

La decisión sobre el nuevo DT

Pérez Castro tiene dos candidatos tapados. No se filtraron nombres para evitar desgaste o negociaciones expuestas. La elección se resolvería antes del viernes.

09:41 hs

El contrato del DT finaliza en diciembre de 2026

Cuando llegó a mediados de este año, Campodónico firmó un vínculo por 18 meses. Planea cumplirlo y, según explicó un vocero de la CD saliente, su idea, en caso de que los nuevos dirigentes no lo tengan en sus planes, es cobrar la totalidad del contrato.

09:39 hs

El rol y el diagnóstico sobre Campodónico

El entrenador fue contundente en diálogo con LA GACETA:
“En mi cabeza sigo siendo el técnico. Si 'Facu' decide otra historia, será otra historia”. La CD valora su compromiso pero cree que el proyecto competitivo necesita otro rumbo.

09:38 hs

La agenda de Pérez Castro

El flamante Director Deportivo se quedará en Tucumán hasta el viernes. Serán cuatro días de decisiones importantes: bajas ya conversadas, posibles rescisiones, llegadas en carpeta, perfiles prioritarios, continuidad de jugadores con contrato y armado inicial del plantel 2026.

09:37 hs

La decisión parece estar tomada

La mesa chica de la CD sostiene que la decisión ya está tomada. Pérez Castro le comunicaría la interrupción del vínculo con el DT. Indicaron que el diálogo será respetuoso, pero firme.

09:36 hs

La reunión clave

El encuentro será al mediodía, luego de la práctica, en una oficina del complejo "Natalio Mirkin". Será cara a cara, sin intermediarios ni postergaciones. 

09:32 hs

Una llegada que comienza a ordenar todo

Facundo Pérez Castro llega este martes a las 10.30, en el vuelo 1472 de Aerolíneas Argentinas. Su arribo marca el fin del período de diagnósticos y el inicio de la toma de decisiones. Será el conductor del proyecto deportivo de San Martín.

Lo que tenés que saber

Durante varios días, la vida interna de San Martín giró alrededor de una sola espera: la llegada de Facundo Pérez Castro. No se trata de un nombre más ni de un viaje más. Su arribo marca el momento en que el club dejaría atrás las conjeturas para entrar de lleno en la etapa de decisiones. 

A partir de este martes, con el nuevo Director Deportivo instalado en Tucumán, comenzará el reordenamiento real: el futuro de Mariano Campodónico, el diseño del plantel 2026 y la primera gran definición del nuevo ciclo.

