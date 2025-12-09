EN VIVO: llega Pérez Castro y el futuro futbolístico de San Martín comienza a definirse

La decisión sobre el nuevo DT
Pérez Castro tiene dos candidatos tapados. No se filtraron nombres para evitar desgaste o negociaciones expuestas. La elección se resolvería antes del viernes.
El contrato del DT finaliza en diciembre de 2026
Cuando llegó a mediados de este año, Campodónico firmó un vínculo por 18 meses. Planea cumplirlo y, según explicó un vocero de la CD saliente, su idea, en caso de que los nuevos dirigentes no lo tengan en sus planes, es cobrar la totalidad del contrato.
El rol y el diagnóstico sobre Campodónico
El entrenador fue contundente en diálogo con LA GACETA:
“En mi cabeza sigo siendo el técnico. Si 'Facu' decide otra historia, será otra historia”. La CD valora su compromiso pero cree que el proyecto competitivo necesita otro rumbo.
La agenda de Pérez Castro
El flamante Director Deportivo se quedará en Tucumán hasta el viernes. Serán cuatro días de decisiones importantes: bajas ya conversadas, posibles rescisiones, llegadas en carpeta, perfiles prioritarios, continuidad de jugadores con contrato y armado inicial del plantel 2026.
La decisión parece estar tomada
La mesa chica de la CD sostiene que la decisión ya está tomada. Pérez Castro le comunicaría la interrupción del vínculo con el DT. Indicaron que el diálogo será respetuoso, pero firme.
La reunión clave
El encuentro será al mediodía, luego de la práctica, en una oficina del complejo "Natalio Mirkin". Será cara a cara, sin intermediarios ni postergaciones.
Una llegada que comienza a ordenar todo
Facundo Pérez Castro llega este martes a las 10.30, en el vuelo 1472 de Aerolíneas Argentinas. Su arribo marca el fin del período de diagnósticos y el inicio de la toma de decisiones. Será el conductor del proyecto deportivo de San Martín.