EN VIVO: Campodónico quiere seguir; si la CD decide interrumpir el vínculo deberá abonarle la totalidad de su contrato

CHARLA. Campodónico y Pérez Castro dialogan en el primer predio del edificio central del complejo. CHARLA. Campodónico y Pérez Castro dialogan en el primer predio del edificio central del complejo. Foto de Gonzalo Cabrera Terrazas

La CD saliente firmó con el entrenador un contrato por 18 meses sin cláusula de rescisión anticipada.

Hace 7 Min
14:31 hs

Tiempo muerto

Hubo un break en la reunión. Nada definido. Los dirigentes y Campodónico retoman el diálogo en el complejo "Natalio Mirkin". En el medio, varios de los asistentes a la cumbre hablaron por teléfono.

14:06 hs

Problema en puerta

Campodónico quiere cumplir su contrato, la actual CD no lo tiene en sus planes. Según trascendió, para dejar el cargo el entrenador quiere cobrar la totalidad de su vínculo.

14:05 hs

Un tema para nada menor

La CD saliente firmó con Mariano Campodónico un contrato por 18 meses. El vínculo no tiene una cláusula de rescisión anticipada.

13:01 hs

Se viene la "cumbre"

Los dirigentes, Pérez Castro y Campodónico ingresaron al salón de la pensión para comenzar la reunión.

SITIO. Allí se está por realizar el encuentro entre Campodónico y Pérez Castro. SITIO. Allí se está por realizar el encuentro entre Campodónico y Pérez Castro.
13:00 hs

Fotos oficiales

Hace instantes, Pérez Castro se hizo las fotos oficiales con la camiseta de San Martín; que lo confirman como el nuevo Director Deportivo.

12:41 hs

Se retira el plantel

Luego del contacto con Pérez Castro, el plantel deja el complejo "Natalio Mirkin". Todo listo para una "cumbre" en la que comenzará a aclararse el horizonte deportivo del "santo".

12:40 hs

Breve contacto con el plantel

Pérez Castro saludó a los jugadores y bajó un mensaje claro: "Soy uno más de ustedes, tengo la misma ambición. El objetivo es el ascenso y devolverle a la gente algo en qué creer", le dijo el Director Deportivo a los jugadores.

12:35 hs

En la pensión

Los dirigentes le pidieron a los empleados "encender los aires" y "poner a punto" uno de los salones de la pensión. Allí será la reunión entre Pérez Castro, los dirigentes y Campodónico.

12:34 hs

Buena onda con "Nico" Castro

Pérez Castro saludó de manera muy afectuosa a Nicolás Castro. El zurdo es uno de los futbolistas de San Martín que tiene contrato más largo.

12:31 hs

Sonrisas antes de la reunión

Pérez Castro y Campodónico se saludaron afectuosamente. Ingresaron a una oficina para comenzar la reunión.

BUENA ONDA. Pérez Castro y Campodónico se saludan; Mirkin y Ponce de León sonríen. BUENA ONDA. Pérez Castro y Campodónico se saludan; Mirkin y Ponce de León sonríen.
12:20 hs

Llegó Pérez Castro

El vuelo se retrasó por lo que el Director Deportivo arribó hace unos minutos al predio de Cebil Redondo. 

11:15 hs

La decisión sobre el nuevo DT

Pérez Castro tiene dos candidatos tapados. No se filtraron nombres para evitar desgaste o negociaciones expuestas. La elección se resolvería antes del viernes.

09:41 hs

El contrato del DT finaliza en diciembre de 2026

Cuando llegó a mediados de este año, Campodónico firmó un vínculo por 18 meses. Planea cumplirlo y, según explicó un vocero de la CD saliente, su idea, en caso de que los nuevos dirigentes no lo tengan en sus planes, es cobrar la totalidad del contrato.

09:39 hs

El rol y el diagnóstico sobre Campodónico

El entrenador fue contundente en diálogo con LA GACETA:
“En mi cabeza sigo siendo el técnico. Si 'Facu' decide otra historia, será otra historia”. La CD valora su compromiso pero cree que el proyecto competitivo necesita otro rumbo.

09:38 hs

La agenda de Pérez Castro

El flamante Director Deportivo se quedará en Tucumán hasta el viernes. Serán cuatro días de decisiones importantes: bajas ya conversadas, posibles rescisiones, llegadas en carpeta, perfiles prioritarios, continuidad de jugadores con contrato y armado inicial del plantel 2026.

09:37 hs

La decisión parece estar tomada

La mesa chica de la CD sostiene que la decisión ya está tomada. Pérez Castro le comunicaría la interrupción del vínculo con el DT. Indicaron que el diálogo será respetuoso, pero firme.

09:36 hs

La reunión clave

El encuentro será al mediodía, luego de la práctica, en una oficina del complejo "Natalio Mirkin". Será cara a cara, sin intermediarios ni postergaciones. 

09:32 hs

Una llegada que comienza a ordenar todo

Facundo Pérez Castro llega este martes a las 10.30, en el vuelo 1472 de Aerolíneas Argentinas. Su arribo marca el fin del período de diagnósticos y el inicio de la toma de decisiones. Será el conductor del proyecto deportivo de San Martín.

Lo que tenés que saber

Durante varios días, la vida interna de San Martín giró alrededor de una sola espera: la llegada de Facundo Pérez Castro. No se trata de un nombre más ni de un viaje más. Su arribo marca el momento en que el club dejaría atrás las conjeturas para entrar de lleno en la etapa de decisiones. 

A partir de este martes, con el nuevo Director Deportivo instalado en Tucumán, comenzará el reordenamiento real: el futuro de Mariano Campodónico, el diseño del plantel 2026 y la primera gran definición del nuevo ciclo.

