EN VIVO Piastri lidera el GP de Abu Dhabi de la Fórmula 1 y Colapinto marcha 19°

El equipo Alpine deberá esforzarse mucho para mejorar el rendimiento de sus dos autos, que clasificaron 19° y 20°. Verstappen, Norris y Piastri definen el campeonato de pilotos.

Hace 9 Min
10:42 hs

La parada de Verstappen dejó a Piastri en la cima

El piloto de Red Bull, Max Verstappen, hizo su primera parada en la vuelta 24 y cedió la primera posición en manos de Oscar Piastri, que todavía no entró a boxes. 

10:16 hs

Verstappen mantuvo la punta y Piastri superó a Norris

En la pelea por el campeonato, Max Verstappen mantuvo el primer puesto en la largada, mientras que Oscar Piastri superó a Lando Norris. Franco Colapinto se mantiene 20°, luego de las primeras ocho vueltas.

10:04 hs

Largó la carrera en Abu Dhabi

09:49 hs

La grilla de largada del GP de Abu Dhabi de la F-1

09:47 hs

Los pilotos llegan a la pista y la largada entra en la cuenta regresiva

09:25 hs

Fin de clases para la F-1

Los 20 pilotos que componen los equipos de la Fórmula 1, incluido el argentino Franco Colapinto, posaron para la foto de fin de temporada, minutos antes de la carrera en el circuito de Yas Marina de Abu Dhabi. 

09:22 hs

Colapinto y la misión de cerrar el año lo mejor posible

Para el argentino Franco Colapinto, el fin de semana tuvo altibajos. Tras un sólido inicio en el primer entrenamiento (fue décimo entre nueve debutantes y terminó a apenas tres décimas de Norris), su rendimiento cayó en las siguientes tandas. En la segunda práctica quedó 19º, a más de 1s6 de la punta, y solo superó a Pierre Gasly, quien no había girado en la FP1. 

El sábado, en el último ensayo, volvió a sufrir con el Alpine: fue penúltimo, apenas por delante de Yuki Tsunoda, que abandonó tras un toque en boxes. Su mejor tiempo, 1m24s501, lo dejó a 429 milésimas de Gasly y a 1s167 de George Russell, el más veloz.

La clasificación tampoco ofreció alivio. Colapinto volvió a quedar fuera en la Q1 en un corte inesperado que también dejó afuera a Lewis Hamilton.

09:18 hs

Verstappen, Norris y Piastri definen el campeonato

En la pelea por el título, Max Verstappen (396 puntos) partirá desde la pole luego de dominar la clasificación con un tiempo de 1m22s207. El neerlandés, cuádruple campeón mundial, partirá por delante de los McLaren de Lando Norris (408) —líder del certamen con 12 puntos de ventaja— y de Oscar Piastri (392), tercero en la general. 

Lo que tenés que saber

El GP de Abu Dhabi marcará el cierre de la temporada 2025 de la Fórmula 1, y para Franco Colapinto será también el último desafío del año. Max Verstappen se quedó con la pole mientras que Lando Norris y Oscar Piastri se mantienen en la pelea por el campeonato de pilotos. La carrera en el circuito de Yas Marina se largará a las 10, con transmisión desde las 9.30 a través de Disney+ Premium y Fox Sports.

