El test de personalidad que revela tu destino según la taza que elijas

Un nuevo test de personalidad viene captando la atención de los usuarios por su propuesta sencilla y simbólica: elegir una taza y descubrir qué revela esa elección sobre el camino que podría marcar tu destino. La dinámica se basa en la intuición y en la conexión inmediata que cada persona siente con una imagen, un recurso frecuente en los desafíos visuales que buscan explorar rasgos internos de manera lúdica.