EN VIVO Sorteo Mundial 2026 en vivo: formato, grupos y todo lo que hay que saber

El DT campeón
Lionel Scaloni tendrá un rol simbólico pero central en el sorteo del Mundial 2026: será el encargado de ingresar la Copa del Mundo al escenario del Centro John F. Kennedy, un privilegio reservado exclusivamente al entrenador campeón vigente.
Cómo será el nuevo Mundial: más equipos, más partidos y un formato inédito
El Mundial 2026 estrenará un formato completamente renovado. La competencia tendrá 48 selecciones distribuidas en 12 grupos de cuatro, en lugar de los tradicionales ocho. La fase eliminatoria también se amplía: clasificarán los dos primeros de cada zona y los ocho mejores terceros, lo que dará lugar a unos históricos 16avos de final. Con este esquema, el camino al título será más largo que nunca: el campeón deberá disputar ocho partidos, uno más que en las ediciones anteriores. Una Copa del Mundo expandida, con más cruces y un mayor margen de sorpresa.
"Como si no se hubiera ganado nada", habló Scaloni
"Hoy estamos bien. Me gusta que seguimos batallando como si este equipo no hubiera ganado nada": Lionel Scaloni y lo que destaca de su equipo en la previa al sorteo. pic.twitter.com/MeGMt6xwbl— TyC Sports (@TyCSports) December 5, 2025