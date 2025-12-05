EN VIVO Sorteo Mundial 2026 en vivo: formato, grupos y todo lo que hay que saber

Secciones
TODO LISTO PARA LA GALA. El viernes será el sorteo del Mundial en la FIFA. TODO LISTO PARA LA GALA. El viernes será el sorteo del Mundial en la FIFA.

La ceremonia en Washington definirá los grupos del primer Mundial con 48 selecciones. Argentina conocerá hoy a sus rivales y el camino hacia la defensa del título

Hace 33 Min
11:13 hs

El DT campeón

Lionel Scaloni tendrá un rol simbólico pero central en el sorteo del Mundial 2026: será el encargado de ingresar la Copa del Mundo al escenario del Centro John F. Kennedy, un privilegio reservado exclusivamente al entrenador campeón vigente. 

10:47 hs

Cómo será el nuevo Mundial: más equipos, más partidos y un formato inédito

El Mundial 2026 estrenará un formato completamente renovado. La competencia tendrá 48 selecciones distribuidas en 12 grupos de cuatro, en lugar de los tradicionales ocho. La fase eliminatoria también se amplía: clasificarán los dos primeros de cada zona y los ocho mejores terceros, lo que dará lugar a unos históricos 16avos de final. Con este esquema, el camino al título será más largo que nunca: el campeón deberá disputar ocho partidos, uno más que en las ediciones anteriores. Una Copa del Mundo expandida, con más cruces y un mayor margen de sorpresa. 

10:40 hs

"Como si no se hubiera ganado nada", habló Scaloni

Lo que tenés que saber

A menos de 200 días del inicio del Mundial 2026, el sorteo de la fase de grupos definirá este viernes el primer capítulo del torneo que reunirá, por primera vez, a 48 selecciones. Desde las 14 (hora argentina), en el Kennedy Center de Washington, se conocerá el destino de la Selección y del resto de los países participantes.

La Copa del Mundo, que se disputará en Canadá, Estados Unidos y México, estrenará un formato con 12 grupos de cuatro equipos: avanzarán a 16avos los dos primeros de cada zona y los ocho mejores terceros. El campeón deberá jugar ocho partidos.

La ceremonia podrá seguirse en DSports, TyC Sports y el canal de YouTube de la FIFA. El Mundial comenzará el 9 de junio y finalizará el 19 de julio en una edición que se celebrará en 16 sedes distribuidas entre los tres países anfitriones.

Temas Lionel MessiMéxicoCanadáWashingtonLionel ScaloniEstados UnidosMundial 2026Sorteo Mundial 2026
