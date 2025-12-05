EN VIVO Sorteo Mundial 2026 en vivo: formato, grupos y todo lo que hay que saber

Lo que tenés que saber

A menos de 200 días del inicio del Mundial 2026, el sorteo de la fase de grupos definirá este viernes el primer capítulo del torneo que reunirá, por primera vez, a 48 selecciones. Desde las 14 (hora argentina), en el Kennedy Center de Washington, se conocerá el destino de la Selección y del resto de los países participantes.

La Copa del Mundo, que se disputará en Canadá, Estados Unidos y México, estrenará un formato con 12 grupos de cuatro equipos: avanzarán a 16avos los dos primeros de cada zona y los ocho mejores terceros. El campeón deberá jugar ocho partidos.

La ceremonia podrá seguirse en DSports, TyC Sports y el canal de YouTube de la FIFA. El Mundial comenzará el 9 de junio y finalizará el 19 de julio en una edición que se celebrará en 16 sedes distribuidas entre los tres países anfitriones.