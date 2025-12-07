Encuesta: el 58% de los argentinos se siente valorado por su jefe, pero el 32% nunca recibió reconocimiento por sus logros

Una nueva encuesta de Randstad, compañía global especializada en talento, reveló cómo es hoy la relación entre los trabajadores argentinos y sus jefes directos. El estudio —realizado entre 4.089 personas de Argentina, Chile y Uruguay— muestra que el 58% de los argentinos se siente valorado por su jefe, aunque persisten brechas significativas en materia de reconocimiento y comunicación.
La mayoría se siente valorada, pero no siempre reconocida
Según el relevamiento, el 58% de los trabajadores argentinos asegura sentirse valorado por su jefe directo. Dentro de ese grupo:
18% se siente muy valorado.
39% se siente medianamente valorado.
En contraste, el 29% afirma sentirse poco valorado y el 14% directamente no se siente valorado en absoluto.
En la comparación regional, Chile lidera la valoración (59%), seguido por Argentina (58%) y Uruguay (57%).
Sobre estos resultados, Andrea Ávila, CEO de Randstad para Argentina, Chile y Uruguay, destacó:
“Sentirse valorado en el trabajo es un elemento clave para atraer y comprometer al talento. La valoración y el reconocimiento impactan directamente en la pertenencia, el compromiso y el rendimiento laboral”.
Reconocimiento de logros: un 32% nunca recibió uno
Uno de los datos más llamativos del informe es que:
32% de los trabajadores argentinos nunca recibió un reconocimiento por sus logros.
Solo 22% asegura que su jefe siempre reconoce su trabajo.
Un 46% recibe reconocimiento solo algunas veces.
A nivel regional, Chile vuelve a encabezar el ranking en reconocimiento de logros (26%) y Uruguay se ubica último (21%).
Para Ávila, el reconocimiento es una herramienta esencial pero “subutilizada”:
“El feedback oportuno y las conversaciones de desarrollo son herramientas de bajo costo y alto impacto. Cuando los líderes incorporan el reconocimiento en su estilo de conducción, mejora el clima laboral y también los resultados del negocio”.
Escucha y comunicación: solo el 37% siente que su jefe lo considera
La encuesta también indagó en la comunicación entre jefes y empleados. En Argentina:
37% siente que su jefe siempre escucha sus opiniones.
43% afirma que solo lo hace algunas veces.
20% cree que su jefe nunca tiene en cuenta su opinión.
En este punto, Chile vuelve a liderar (41% de trabajadores escuchados), seguido por Uruguay (38%) y Argentina (37%).
Maltrato laboral: el 33% se sintió maltratado alguna vez
Sobre el tipo de trato recibido:
56% de los argentinos asegura nunca haber sido maltratado por su jefe.
33% sí se sintió maltratado en alguna ocasión.
9% muchas veces.
2% afirma haberse sentido maltratado siempre.
En la región, Uruguay registra el mejor desempeño en este aspecto (59% nunca maltratados).
Relación con el jefe: satisfacción moderada
Consultados sobre la relación general con su jefe actual:
46% de los argentinos se declara muy contento.
41% mantiene una postura neutra.
9% está descontento.
4% muy descontento.
En la región, los trabajadores chilenos son los más conformes (48%), seguidos por los argentinos (46%) y luego los uruguayos (43%).
¿Agregar al jefe en redes sociales? El 30% de los argentinos dice que sí
En línea con relaciones laborales más horizontales y la influencia de millennials y centennials, la encuesta también preguntó si los trabajadores tendrían a su jefe entre sus contactos de redes sociales:
30% de los argentinos dijo que sí.
40% de los chilenos.
41% de los uruguayos.
Ávila destaca este fenómeno como parte de un cambio generacional:
“Las nuevas generaciones impulsan relaciones más cercanas. El desafío es encontrar un equilibrio entre la cercanía y los límites para no diluir roles ni afectar la gestión cotidiana”.
Cómo se hizo la encuesta
Los datos del informe se obtuvieron mediante una encuesta online realizada entre el 5 de agosto y el 30 de septiembre de 2025, con la participación de 4.089 personas con y sin empleo de Argentina, Chile y Uruguay.
Sobre Randstad
Randstad es la compañía de talento líder a nivel global, presente en 39 mercados y con cerca de 40.000 empleados. En 2024 apoyó a 1,7 millones de talentos y generó ingresos por más de 24.100 millones de euros.
En Argentina, cuenta con 25 sucursales y una nómina diaria de cerca de 15.000 trabajadores.