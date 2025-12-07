Secciones
SociedadActualidad

Encuesta: el 58% de los argentinos se siente valorado por su jefe, pero el 32% nunca recibió reconocimiento por sus logros

El estudio fue realizado por Randstad entre 4.089 personas de Argentina, Chile y Uruguay.

Encuesta: el 58% de los argentinos se siente valorado por su jefe, pero el 32% nunca recibió reconocimiento por sus logros
Hace 2 Hs

Una nueva encuesta de Randstad, compañía global especializada en talento, reveló cómo es hoy la relación entre los trabajadores argentinos y sus jefes directos. El estudio —realizado entre 4.089 personas de Argentina, Chile y Uruguay— muestra que el 58% de los argentinos se siente valorado por su jefe, aunque persisten brechas significativas en materia de reconocimiento y comunicación.

La mayoría se siente valorada, pero no siempre reconocida

Según el relevamiento, el 58% de los trabajadores argentinos asegura sentirse valorado por su jefe directo. Dentro de ese grupo:

18% se siente muy valorado.

39% se siente medianamente valorado.

En contraste, el 29% afirma sentirse poco valorado y el 14% directamente no se siente valorado en absoluto.

En la comparación regional, Chile lidera la valoración (59%), seguido por Argentina (58%) y Uruguay (57%).

Sobre estos resultados, Andrea Ávila, CEO de Randstad para Argentina, Chile y Uruguay, destacó:

“Sentirse valorado en el trabajo es un elemento clave para atraer y comprometer al talento. La valoración y el reconocimiento impactan directamente en la pertenencia, el compromiso y el rendimiento laboral”.

Reconocimiento de logros: un 32% nunca recibió uno

Uno de los datos más llamativos del informe es que:

32% de los trabajadores argentinos nunca recibió un reconocimiento por sus logros.

Solo 22% asegura que su jefe siempre reconoce su trabajo.

Un 46% recibe reconocimiento solo algunas veces.

A nivel regional, Chile vuelve a encabezar el ranking en reconocimiento de logros (26%) y Uruguay se ubica último (21%).

Para Ávila, el reconocimiento es una herramienta esencial pero “subutilizada”:

“El feedback oportuno y las conversaciones de desarrollo son herramientas de bajo costo y alto impacto. Cuando los líderes incorporan el reconocimiento en su estilo de conducción, mejora el clima laboral y también los resultados del negocio”.

Escucha y comunicación: solo el 37% siente que su jefe lo considera

La encuesta también indagó en la comunicación entre jefes y empleados. En Argentina:

37% siente que su jefe siempre escucha sus opiniones.

43% afirma que solo lo hace algunas veces.

20% cree que su jefe nunca tiene en cuenta su opinión.

En este punto, Chile vuelve a liderar (41% de trabajadores escuchados), seguido por Uruguay (38%) y Argentina (37%).

Maltrato laboral: el 33% se sintió maltratado alguna vez

Sobre el tipo de trato recibido:

56% de los argentinos asegura nunca haber sido maltratado por su jefe.

33% sí se sintió maltratado en alguna ocasión.

9% muchas veces.

2% afirma haberse sentido maltratado siempre.

En la región, Uruguay registra el mejor desempeño en este aspecto (59% nunca maltratados).

Relación con el jefe: satisfacción moderada

Consultados sobre la relación general con su jefe actual:

46% de los argentinos se declara muy contento.

41% mantiene una postura neutra.

9% está descontento.

4% muy descontento.

En la región, los trabajadores chilenos son los más conformes (48%), seguidos por los argentinos (46%) y luego los uruguayos (43%).

¿Agregar al jefe en redes sociales? El 30% de los argentinos dice que sí

En línea con relaciones laborales más horizontales y la influencia de millennials y centennials, la encuesta también preguntó si los trabajadores tendrían a su jefe entre sus contactos de redes sociales:

30% de los argentinos dijo que sí.

40% de los chilenos.

41% de los uruguayos.

Ávila destaca este fenómeno como parte de un cambio generacional:

“Las nuevas generaciones impulsan relaciones más cercanas. El desafío es encontrar un equilibrio entre la cercanía y los límites para no diluir roles ni afectar la gestión cotidiana”.

Cómo se hizo la encuesta

Los datos del informe se obtuvieron mediante una encuesta online realizada entre el 5 de agosto y el 30 de septiembre de 2025, con la participación de 4.089 personas con y sin empleo de Argentina, Chile y Uruguay.

Sobre Randstad

Randstad es la compañía de talento líder a nivel global, presente en 39 mercados y con cerca de 40.000 empleados. En 2024 apoyó a 1,7 millones de talentos y generó ingresos por más de 24.100 millones de euros.

En Argentina, cuenta con 25 sucursales y una nómina diaria de cerca de 15.000 trabajadores.

Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Muhammad Ali y López de Zavalía pasearon por Tribunales
1

Muhammad Ali y López de Zavalía pasearon por Tribunales

Oscar Castillo: un empresario, la crisis más oscura de Tucumán y la fórmula para salir adelante
2

Oscar Castillo: un empresario, la crisis más oscura de Tucumán y la fórmula para salir adelante

Cuánto nos saldrá pasar las vacaciones en Brasil
3

Cuánto nos saldrá pasar las vacaciones en Brasil

Los cabos sueltos en la Policía
4

Los cabos sueltos en la Policía

¿Qué pasa puertas adentro de la Casa de Gobierno?
5

¿Qué pasa puertas adentro de la Casa de Gobierno?

Un experto en neurociencias explica cómo afectan las pantallas a los niños
6

Un experto en neurociencias explica cómo afectan las pantallas a los niños

Más Noticias
El truco de la toalla húmeda para que tu ventilador enfríe el doble y gaste menos

El truco de la toalla húmeda para que tu ventilador enfríe el doble y gaste menos

Qué dicen los expertos sobre las personas que nunca usan filtros en redes sociales

Qué dicen los expertos sobre las personas que nunca usan filtros en redes sociales

Sexualmente hablando: corazones congelados

Sexualmente hablando: corazones congelados

El tiempo en Tucumán: anuncian un domingo inestable y con tormentas por la tarde y la noche

El tiempo en Tucumán: anuncian un domingo inestable y con tormentas por la tarde y la noche

Tormentas severas: medio país está bajo alerta amarilla y naranja

Tormentas severas: medio país está bajo alerta amarilla y naranja

10 tips para tener en cuenta a la hora de preparar y degustar cocina italiana

10 tips para tener en cuenta a la hora de preparar y degustar cocina italiana

Un experto en neurociencias explica cómo afectan las pantallas a los niños

Un experto en neurociencias explica cómo afectan las pantallas a los niños

Praia do Rosa, el refugio brasileño que enamora

Praia do Rosa, el refugio brasileño que enamora

Comentarios