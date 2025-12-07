Encuesta: el 58% de los argentinos se siente valorado por su jefe, pero el 32% nunca recibió reconocimiento por sus logros

Una nueva encuesta de Randstad, compañía global especializada en talento, reveló cómo es hoy la relación entre los trabajadores argentinos y sus jefes directos. El estudio —realizado entre 4.089 personas de Argentina, Chile y Uruguay— muestra que el 58% de los argentinos se siente valorado por su jefe, aunque persisten brechas significativas en materia de reconocimiento y comunicación.