Los Pumas ya conocen su grupo para el Mundial 2027 tras el sorteo en Australia

GRUPO DEFINIDO. El seleccionado argentino compartirá la primera fase con Fiyi, España y Canadá en el Mundial de Australia 2027. GRUPO DEFINIDO. El seleccionado argentino compartirá la primera fase con Fiyi, España y Canadá en el Mundial de Australia 2027. ./X @lospumas

La ceremonia dejó a Argentina en una zona exigente junto a Fiji, España y Canadá. Con el cuadro completo, el camino hacia la próxima Copa del Mundo toma forma y ya se proyecta cómo será el recorrido del seleccionado en la primera fase.

Hace 4 Hs
06:32 hs

Los seis grupos del Mundial 2027

Grupo A: Nueva Zelanda, Australia, Chile, Hong Kong

Grupo B: Sudáfrica, Italia, Georgia, Rumania

Grupo C: Argentina, Fiji, España, Canadá

Grupo D: Irlanda, Escocia, Uruguay, Portugal

Grupo E: Francia, Japón, Estados Unidos, Samoa

Grupo F: Inglaterra, Gales, Tonga, Zimbabue

06:31 hs

Argentina cayó al Grupo C

Los Pumas compartirán zona con Fiji, España y Canadá. Un cuadro exigente, con un rival top del Pacífico y dos selecciones en crecimiento.

06:28 hs

Así van quedando los grupos

A: Australia, Chile, Hong Kong

B: Georgia, Rumania

C: España, Canadá

D: Uruguay, Portugal

E: Estados Unidos, Samoa

F: Tonga, Zimbabue

06:25 hs

El sorteo va de atrás hacia adelante

La ceremonia empieza por el Bombo 4. Primero se define en qué grupo cae cada una de esas selecciones. Luego sigue el Bombo 3, después el 2 y recién al final aparece el Bombo 1, donde están Los Pumas.

Toca esperar. Argentina será de los últimos en conocer su zona.

06:23 hs

¡Comenzó el sorteo!

06:23 hs

El anfitrión ya tiene grupo

Australia quedará fijada en el Grupo A por su condición de país organizador y será protagonista del partido inaugural el 1 de octubre de 2027. Al estar ubicada en el Bombo 2, podría compartir zona con Los Pumas, que integran el Bombo 1.

06:20 hs

Australia vuelve a ser sede

2027 será la tercera vez que el país oceánico organiza una Copa del Mundo masculina, tras hacerlo en 1987 (junto a Nueva Zelanda) y en 2003, cuando Los Pumas quedaron a un paso de los cuartos de final.

06:17 hs

El recorrido de Los Pumas en los mundiales

Del primer festejo ante Italia en 1987 al histórico bronce de 2007 y las semifinales de 2015 y 2023, Argentina fue construyendo un camino de golpes y aprendizajes. Hubo fases de grupos durísimas, como 1991 y 2019, y otras de despegue total, como 1999 o 2007 con los triunfos sobre Francia e Irlanda y la medalla de bronce.

La evolución quedó clara en las últimas ediciones con presencia constante entre los ocho mejores y un ADN competitivo cada vez más firme.

05:33 hs

El elogio de Pichot y su guiño a 2027

Agustín Pichot habló en ESPN y se mostró encantado con el presente del equipo. “Soy fan y me da orgullo, todo funciona”, dijo sobre el ciclo de Contepomi.

Cuando le preguntaron por su pálpito para Australia 2027, tiró su clásica respuesta. “Me hacés esa pregunta desde el 94… y no te voy a decir nada”, expresó.

05:29 hs

Los Pumas comenzaron la previa

El plantel apareció en redes con una foto grupal y un mensaje que encendió el juego. “¿Qué grupo imaginás?”, escribieron.

22:15 hs

Los bombos del sorteo

Bombo 1: Sudáfrica, Nueva Zelanda, Inglaterra, Irlanda, Francia y Argentina.

Bombo 2: Australia, Fiyi, Escocia, Italia, Gales y Japón.

Bombo 3: Georgia, Uruguay, España, Estados Unidos, Chile y Tonga.

Bombo 4: Samoa, Portugal, Rumania, Hong Kong, Zimbabue y Canadá.

Lo que tenés que saber

World Rugby implementó un sistema renovado para esta edición, que será la primera con 24 participantes y todos los clasificados definidos antes del sorteo. Los seleccionados se ordenan en cuatro bombos de acuerdo con el ranking y se distribuyen en seis grupos, con Australia ya ubicada en el A por su rol de anfitrión. La fase inicial tendrá tres partidos por equipo y permitirá avanzar a los dos mejores de cada zona, además de los cuatro terceros con mejor rendimiento.

La instancia siguiente incorporará por primera vez los octavos de final, lo que abre la puerta para que más naciones compitan en la etapa decisiva. Los cruces se armarán según la posición obtenida en la fase previa, manteniendo el total de siete presentaciones para el futuro campeón. La competencia se abrirá el 1° de octubre en Perth y se extenderá hasta el 13 de noviembre, en un certamen que promete seis semanas de alto nivel en territorio australiano.

Temas Los PumasAll BlacksFelipe ContepomiSpringboksPablo MateraArgentinaQatarTomás Albornoz
