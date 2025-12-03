Los Pumas ya conocen su grupo para el Mundial 2027 tras el sorteo en Australia

Los seis grupos del Mundial 2027
Grupo A: Nueva Zelanda, Australia, Chile, Hong Kong
Grupo B: Sudáfrica, Italia, Georgia, Rumania
Grupo C: Argentina, Fiji, España, Canadá
Grupo D: Irlanda, Escocia, Uruguay, Portugal
Grupo E: Francia, Japón, Estados Unidos, Samoa
Grupo F: Inglaterra, Gales, Tonga, Zimbabue
Argentina cayó al Grupo C
Los Pumas compartirán zona con Fiji, España y Canadá. Un cuadro exigente, con un rival top del Pacífico y dos selecciones en crecimiento.
Así van quedando los grupos
A: Australia, Chile, Hong Kong
B: Georgia, Rumania
C: España, Canadá
D: Uruguay, Portugal
E: Estados Unidos, Samoa
F: Tonga, Zimbabue
El sorteo va de atrás hacia adelante
La ceremonia empieza por el Bombo 4. Primero se define en qué grupo cae cada una de esas selecciones. Luego sigue el Bombo 3, después el 2 y recién al final aparece el Bombo 1, donde están Los Pumas.
Toca esperar. Argentina será de los últimos en conocer su zona.
¡Comenzó el sorteo!
El anfitrión ya tiene grupo
Australia quedará fijada en el Grupo A por su condición de país organizador y será protagonista del partido inaugural el 1 de octubre de 2027. Al estar ubicada en el Bombo 2, podría compartir zona con Los Pumas, que integran el Bombo 1.
Australia vuelve a ser sede
2027 será la tercera vez que el país oceánico organiza una Copa del Mundo masculina, tras hacerlo en 1987 (junto a Nueva Zelanda) y en 2003, cuando Los Pumas quedaron a un paso de los cuartos de final.
El recorrido de Los Pumas en los mundiales
Del primer festejo ante Italia en 1987 al histórico bronce de 2007 y las semifinales de 2015 y 2023, Argentina fue construyendo un camino de golpes y aprendizajes. Hubo fases de grupos durísimas, como 1991 y 2019, y otras de despegue total, como 1999 o 2007 con los triunfos sobre Francia e Irlanda y la medalla de bronce.
La evolución quedó clara en las últimas ediciones con presencia constante entre los ocho mejores y un ADN competitivo cada vez más firme.
El elogio de Pichot y su guiño a 2027
Agustín Pichot habló en ESPN y se mostró encantado con el presente del equipo. “Soy fan y me da orgullo, todo funciona”, dijo sobre el ciclo de Contepomi.
Cuando le preguntaron por su pálpito para Australia 2027, tiró su clásica respuesta. “Me hacés esa pregunta desde el 94… y no te voy a decir nada”, expresó.
Los Pumas comenzaron la previa
El plantel apareció en redes con una foto grupal y un mensaje que encendió el juego. “¿Qué grupo imaginás?”, escribieron.
¡Juguemos un rato! ¿Qué grupo imaginás?
Transmite ESPN/Disney+ desde las 6:00h del miércoles 3 de diciembre pic.twitter.com/zDYyxPpnXo
Los bombos del sorteo
Bombo 1: Sudáfrica, Nueva Zelanda, Inglaterra, Irlanda, Francia y Argentina.
Bombo 2: Australia, Fiyi, Escocia, Italia, Gales y Japón.
Bombo 3: Georgia, Uruguay, España, Estados Unidos, Chile y Tonga.
Bombo 4: Samoa, Portugal, Rumania, Hong Kong, Zimbabue y Canadá.