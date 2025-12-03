Los Pumas ya conocen su grupo para el Mundial 2027 tras el sorteo en Australia

06:25 hs

El sorteo va de atrás hacia adelante

La ceremonia empieza por el Bombo 4. Primero se define en qué grupo cae cada una de esas selecciones. Luego sigue el Bombo 3, después el 2 y recién al final aparece el Bombo 1, donde están Los Pumas.

Toca esperar. Argentina será de los últimos en conocer su zona.