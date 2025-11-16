“Hablar con la verdad para prevenir”: el pedido de Gastón Pauls en Tucumán

Para ella, la dimensión espiritual del hogar es fundamental y remarcó que muchas personas están esclavizadas en adicciones distintas: “Es muy importante la contención espiritual, agradecemos cada día todo lo que nos da. Hizo un milagro extraordinario en mi vida, desde mi vestimenta y vocabulario”. La lucha, asegura, es diaria. “En mi caso el duelo es difícil, pero tengo que confiar en mí misma. Le pedí un mensaje a Gastón para los jóvenes con problemas de consumo y nos dijo que confiemos en uno mismo y no en lo que creen de nosotros. Creemos lo que nos dice la gente, que no vamos a cambiar. Dios me ayudó a creer en mí y me lo tomé en serio. Valgo mucho”, dijo.