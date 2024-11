Gastón Pauls: “Tenemos que escuchar a los chicos y trabajar en su autoestima”

En su exposición, subrayó que ningún adicto que haya logrado superar sus problemas de consumo -como es su caso- recomendaría seguir ese camino. “No hay paco, cocaína o pastillas que te hagan más feliz. No quiero que ningún pibe caiga en este sistema de drogas”, afirmó con firmeza. También habló de otras dependencias que pasan desapercibidas, como el alcohol, la ludopatía y la tecnología, y las identificó como una forma de esclavitud. “Las adicciones van más allá de las drogas. Podemos ser adictos al poder, al trabajo, a la comida. Todo esto habla de un vacío que debemos llenar con cosas positivas”, explicó. Destacó el papel de la espiritualidad en su recuperación personal, y señaló que el vacío que solía llenar con sustancias lo ha reemplazado con un poder superior. “Esto no es religión, es espiritualidad. Ese vacío lo lleno día a día con Dios, no con drogas o alcohol”, compartió.