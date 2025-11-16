Una mirada al universo: telescopios en la Luna

Hace algunos años se piensa en poner telescopios en la Luna. Ella tiene algunas ventajas. No tiene atmósfera, por lo tanto no se absorbe la radiación que viene de los objetos del cielo y tampoco hay turbulencia, que también es un problema para la observación. En la Luna hay cráteres en los que siempre está oscuro en su interior. Serían lugares muy adecuados para instalar telescopios. Otro problema para la observación desde la Tierra es la gran cantidad de satélites que contaminan las imágenes. En la Luna, por ahora, no serían un problema.