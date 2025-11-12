Continúa el rally alcista en los bonos y acciones: los ADRs argentinos saltan hasta un 5%

El S&P Merval en dólares superó los 2.000 puntos y acumula un alza del 86% desde septiembre. Mientras tanto, el riesgo país perfora los 600 puntos básicos en una rueda marcada por la expectativa del dato de inflación de octubre que difundirá el INDEC.
Bonos y riesgo país: firme tendencia positiva
Los bonos en dólares continúan este miércoles su racha alcista, con subas de hasta 1%, lideradas por el Global 2046, seguido por el Bonar 2029 (+0,5%) y el Bonar 2035 (+0,5%).
En este contexto, el riesgo país, medido por el banco J.P. Morgan, vuelve a descender y se ubica en 597 puntos básicos, consolidando su posición por debajo de los 600 puntos, un nivel que no se veía desde mediados de año.
El repunte de los títulos en moneda dura se da en medio de un escenario internacional más favorable y expectativas de mayor estabilidad macroeconómica, a la espera del informe del INDEC, que revelará este miércoles la inflación de octubre.
Según estimaciones de consultoras privadas, el índice se ubicaría entre 2% y 2,4%, en línea con el 2,1% registrado en septiembre.
Caputo anunció plan para recomprar bonos y acumular reservas
Durante su presentación ante inversores en Nueva York, el ministro de Economía, Luis Caputo, confirmó que el Gobierno planea recomprar bonos soberanos y acumular reservas de divisas, aun mientras el peso se mantiene dentro de su banda de flotación.
La estrategia apunta a fortalecer la posición externa del país y continuar reduciendo el riesgo país, en un contexto de recomposición de la confianza del mercado.
ADRs y acciones argentinas extienden el rebote
En la Bolsa de Nueva York, los ADRs de empresas argentinas vuelven a mostrar un fuerte avance. Las subas son lideradas por Loma Negra (+5,3%), seguida por Telecom (+3,5%), Ternium (+2,8%), Grupo Supervielle (+2,7%), Banco Macro (+2,6%) y BBVA (+2,2%).
En tanto, en el mercado local, el S&P Merval trepa 1% hasta los 2.987.103 puntos, y medido en dólares, sube 1,7% hasta los 2.038 puntos. Desde los mínimos de septiembre, el índice acumula un salto del 86%, impulsado por la recuperación de los sectores financiero e industrial.
Expectativa por el dato de inflación
A las 16:00, el INDEC difundirá el índice de precios al consumidor (IPC) de octubre, un dato clave para confirmar si continúa la tendencia de desaceleración inflacionaria.
El mercado sigue de cerca el resultado, ya que podría influir en las próximas decisiones del Banco Central y en el ritmo de la apreciación del peso dentro del esquema cambiario vigente.