Un amor tumultuoso de Victoria Ocampo

Entre los muchos atributos de Victoria Ocampo - una mujer empoderada en tiempos aún pacatos y prejuiciosos, sobre todo dentro de su propia clase social- estaba el de la seducción. A lo largo de sus viajes, enamoró y se enamoró de grandes personalidades de su época, en los distintos ámbitos de la Cultura y de la Intelectualidad internacional. Los años ‘30 del siglo pasado fueron especialmente importantes para ella en ese sentido, por las conexiones que supo aprovechar en París, sobre todo gracias a las cartas de recomendación de Ansermet, Ortega y Gasset, Keyserling, Jules Supervielle. Eran tiempos donde en París bullían el Arte, la Literatura, la Filosofía y había nacido el famoso movimiento Dadá, con su continuidad, el Surrealismo.